Первая частная японская ракета со спутником взорвалась сразу после запуска

Обломки упали в горах поблизости от места пуска

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Запуск первой в Японии частной ракеты-носителя со спутником, который осуществила компания Space One, завершился неудачей. Ракета взорвалась спустя несколько секунд после запуска.

Обломки ракеты упали в горах поблизости от места пуска. Как видно на трансляции, на месте их падения сильный пожар, поднимается столб густого дыма. Причина неудачи пока неизвестна.

Ракета несла правительственный спутник весом около 100 кг, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли. В случае успеха это был бы первый запуск спутника, полностью осуществленный усилиями частной японской компании.

Длина ракеты Kairos составляла 18 м, а вес - около 23 т. Компания Space One со штаб-квартирой в Токио вела ее разработку с 2018 года. Компания также построила собственную стартовую площадку в префектуре Вакаяма.

Как ранее заявила министр экономической безопасности Санаэ Такаити, которая в правительстве курирует вопросы развития космической отрасли, Япония хочет довести число ежегодных запусков ракет до 30 ориентировочно к концу первой половины 2030-х годов. Это число включает в себя в том числе запуски, проводимые частными компаниями.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) за последние 10 лет осуществило более 30 космических запусков. Помимо этого, государственная корпорация Mitsubishi Heavy Industries регулярно проводит запуски разведывательных спутников.