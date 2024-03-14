Сийярто заявил, что Россия не потерпит военное поражение в конфликте с Украиной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что ситуация может быть урегулирована только путем переговоров

БУДАПЕШТ, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия не потерпит военное поражение в конфликте на Украине, в том числе потому, что она является ядерной державой. Такое мнение он высказал, выступая на конференции в Мартонвашаре (область Фейер). Его процитировало информационное агентство MTI.

Сийярто подтвердил позицию венгерского правительства по отношению к украинскому конфликту, заявив, что в нем не может быть победителя и он может быть урегулирован только путем переговоров. По его словам, несмотря на "завышенные либеральные ожидания", абсолютно очевидно, что Россия не потерпит военное поражение в этом конфликте, в том числе потому, что она является ядерной державой. "Однако Украина также не может проиграть, поскольку у Запада всегда будет достаточно оружия для поддержания статус-кво", - считает глава МИД.

"Если ни одна из сторон не сможет победить, то ясно, что будет необходимо вести переговоры", - заявил Сийярто, добавив, что чем раньше они начнутся, тем будет лучше. "Каждый день этой войны приносит все больше смертей и разрушений. И это делает морально приемлемой только такую позицию, согласно которой следует прекратить огонь и как можно быстрее начать мирные переговоры", - сказал министр.

Он полагает, что на Евросоюз в этом плане надежд уже нет, и поэтому расчет в урегулировании украинского конфликта может быть только на соглашение между Россией и США. Однако при нынешней американской администрации во главе с Джо Байденом достичь его не удастся. "Чтобы оно стало реально достижимым, потребуется смена руководства Соединенных Штатов", - заключил Сийярто.

Министр также не исключил, что некоторые страны Евросоюза направят свои войска на Украину.