Источник: АПЛ "Лошарик" после ремонта выйдет на испытания в начале лета

Как рассказал собеседника агентства, после восстановления, связанного с происшедшей на подлодке аварией, она сохранит возможность погружения на 6 тыс. м

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения АС-31 (неофициально - "Лошарик") после завершения ремонта на "Севмаше" выйдет на испытания в начале лета 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

"Ремонт "Лошарика" практически завершен. После некоторых остающихся работ планируется, что он выйдет на испытания в июне - июле", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным собеседника агентства, после ремонта, связанного с происшедшей на АПЛ аварией, она сохранит возможность погружения на 6 тыс. м.

Другой собеседник агентства в военном ведомстве сообщал, что "титановый прочный корпус АПЛ при пожаре 1 июля 2019 года не пострадал, что, по имеющимся данным, обеспечит аппарату прежнюю предельную глубину погружения - 6 км".

Третий источник ТАСС ранее рассказал, что по состоянию на начало 2023 года на лодку была загружена новая активная зона реактора, шли монтаж и наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования взамен поврежденных или уничтоженных при пожаре. Завершить работы намечалось в конце 2024 года, после чего примерно в течение года будут проведены испытания аппарата.

Пожар на АПЛ АС-31 случился 1 июля 2019 года. Во время него погибли 14 моряков-акванавтов. Реактор при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в Центр судоремонта "Звездочка", где была проведена операция по выгрузке активной зоны реактора. Подводную лодку АС-31 из-за специфической формы внутреннего корпуса - соединенных между собой нескольких титановых сфер - неофициально стали называть "Лошарик".