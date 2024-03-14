Туск назвал единство Запада по Украине единственным своим посланием для России

Премьер-министр Польши призвал спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона вынести законопроект со средствами для Киева на голосование

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Запад един в том, что касается вопроса оказания помощи Украине, несмотря на то что Конгресс США еще не утвердил дополнительные бюджетные ассигнования для Киева. Уверенность в этом высказал во вторник польский премьер-министр Дональд Туск в беседе с журналистами по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Его спросили, каким будет его послание президенту России Владимиру Путину. "Я не уверен, что Владимир Путин ждет моего послания. Но я постараюсь быть серьезным. Единственное послание, которое мы должны отправить Москве, - это то, что Запад един как никогда раньше, когда дело касается Украины. И это действительно так, несмотря на проблемы в Палате [представителей Конгресса США]", - утверждал на английском языке премьер, говоря о том, что конгрессмены до сих пор не одобрили помощь Киеву. Он призвал спикера нижней палаты американского законодательного органа республиканца Майка Джонсона вынести законопроект со средствами для Украины на голосование. "Я все еще надеюсь, что мистер Джонсон почувствует ответственность <...> за будущее простых людей [на Украине]", - добавил Туск.

Перед этим председатель Совета министров говорил на польском о необходимости предоставить помощь Украине. Пресс-пул Белого дома разослал неофициальный перевод его выступления. "Я сообщил ему [Байдену], что, с моей точки зрения, в отношении Европы очень важно поддерживать эту проукраинскую мобилизацию в европейских столицах. Наши партнеры хотят знать, что в этом аспекте можно рассчитывать и на американскую сторону. Мы должны прекратить спекуляции о том, будут ли Соединенные Штаты и дальше участвовать в процессе оказания помощи Украине. Президент Байден сказал, что он по-прежнему оптимистично настроен на выход из этого тупика", - отметил премьер. По его версии, "Джонсон должен осознавать, <...> что от его личного решения зависит судьба миллионов людей <...> на Украине". "Он должен осознать свою личную ответственность", - утверждал Туск.

Они с польским лидером Анджеем Дудой более 1 часа 40 минут провели в Белом доме. Изначально планировалось, что встреча с Байденом продлится около часа. Премьер подчеркнул, что он и Дуда не говорили с американским президентом об отправке дополнительных американских войск в Польшу.

Дуда выступал перед журналистами на польском языке. Он повторил свой призыв к другим членам НАТО повысить расходы на оборону до 3% ВВП, отмечает пресс-пул Белого дома.

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

13 февраля Сенат при поддержке нескольких республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, а также Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по законопроекту.

Беседуя 27 февраля с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих партий с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности.