В России разработали боевую часть комбинированного действия для ракет и снарядов

Пуски ракет и снарядов по украинским объектам военного управления и энергетики.

В Федеральном институте промышленной собственности отметили, что изобретение расширяет боевые возможности снарядов и ракет за счет комбинированного воздействия на технику противника

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова запатентовало новую боевую часть боеприпаса комбинированного действия - разрушительного, зажигательного и электромагнитного - для поражения самолетов и вертолетов на стоянках, а также зенитных и оперативно-тактических ракетных комплексов. Как следует из патента на изобретение, опубликованного на сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент), его внедрение может значительно повысить боевые возможности средств поражения.

"Полезная модель относится к области вооружения, конкретно к средствам поражения с физически разнородными поражающими факторами разрушительно-зажигательно-электромагнитного действия, и предназначена для поражения объектов вооружения и военной техники с элементами радиоэлектронных средств и горюче-насыщенными материалами (самолеты и вертолеты на стоянках, комплексы ЗУР, оперативно-тактические ракетные комплексы и так далее)", - говорится в описании к изобретению.

Согласно документу, боевая часть состоит из металлического корпуса, выполняющего роль осколочной оболочки, и взрывомагнитного кумулятивного генератора, выводящего из строя радиоэлектронное оборудование противника. Также в прилегающем к корпусу слое взрывчатого вещества размещены зажигательные элементы.

Последние при взрыве распределяются в зоне действия осколочно-фугасного поля поражения и при контакте с горючей жидкостью воспламеняют ее. Уточняется, что это "приводит к возникновению отдельных очагов пожара и, в конечном итоге, к поражению всей цели в целом".

Изобретение, по словам авторов, расширяет боевые возможности снарядов и ракет за счет комбинированного воздействия на технику противника: осколочно-фугасного, зажигательного, а также электромагнитного.

"Настоящая полезная модель может быть реализована в средствах поражения, построенных на основе артиллерийских снарядов калибра 100 и 130 мм, а также в качестве боевых частей управляемых и неуправляемых ракет", - отмечается в описании.