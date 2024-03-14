Расправить сети: запущена программа ремонта военных аэродромов

В первую очередь в порядок приведут места базирования авиации в Московском и Ленинградском округах

Министерство обороны России запустило программу восстановления сети военных аэродромов, сообщил источник «Известий» в военном ведомстве. В первую очередь реконструкция начнется в местах базирования авиатехники на западном стратегическом направлении — во вновь сформированных Московском и Ленинградском военных округах, а также на Северном флоте. Речь идет как о ремонте уже существующих взлетно-посадочных полос, так и о восстановлении площадок, которые ранее были законсервированы и даже заброшены. Аэродромную сеть необходимо развивать для базирования воздушных армий в новых военных округах, отмечают эксперты.

На западном направлении

В начале 2024 года Минобороны России начало реконструкцию военного аэродрома Североморск-2 в Мурманской области (он был закрыт с 1998 года) и ряда других объектов. Это часть программы восстановления аэродромной сети, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В первую очередь ремонтировать будут места базирования техники в Московском и Ленинградском военных округах и на Северном флоте, рассказали наши собеседники.

Восстановлению подлежат как действующие аэродромы, так и ранее по каким-то причинам закрытые.

— Согласно недавнему указу Владимира Путина, образованы два военных округа — Московский и Ленинградский. В них будут воздушные армии, — рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Соответственно, необходимы места базирования на этих направлениях. Что-то подремонтируют, где-то придется строить новое. Некоторые аэродромы были заброшены. Гражданским службам они не нужны. Кое-где оставляли небольшие подразделения, которые поддерживали их в состоянии годности, но не везде, к сожалению.

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Помимо взлетно-посадочных полос и сопутствующей инфраструктуры нужно будет восстанавливать или возводить помещения для личного состава, жилые городки, отметил генерал. Это большая работа, которая потребует значительных средств.

— Задача по поддержанию аэродромной сети всегда актуальная. Аэродром — это серьезный стационарный объект, который нужно поддерживать в рабочем состоянии, — рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов. — Мало ли что может случиться. Поэтому нам нужно порох сухим держать. Это очень актуальные вещи. Даже с точки зрения безопасности. У меня были случаи, когда проблема была, отказы были определенные, я хотел садиться на гражданский аэродром. Все-таки не случилось, садился на своем аэродроме. Это очень важно. Это серьезная инфраструктура, она требует затрат. Бросать всё это — преступление. Нужно поддерживать.

Новая угроза

После того как Финляндия и Швеция заявили о своем стремлении в НАТО, Москва начала активно укреплять западные и северо-западные рубежи. Как сообщали «Известия», было принято решение о формировании новой общевойсковой армии в составе Северного флота. В ее состав войдут мотострелковые бригады, полки и дивизии, личный состав которых обучат ведению боевых действий в условиях Заполярья.

На западном направлении также развернут новую армию ВВС и ПВО. Она будет включать истребительные и бомбардировочные полки, а также части противовоздушной обороны и радиотехнических войск.

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26 февраля президент России подписал указ о воссоздании Ленинградского (ЛенВО) и Московского (МВО) военных округов. ЛенВО будет парировать угрозы со стороны скандинавских стран, Прибалтики и Финляндии, а МВО — на западном и на украинском направлениях.

Балтийское направление усилят морской авиацией. Она будет базироваться на недавно открывшемся после реконструкции аэродроме Левашово под Санкт-Петербургом.

В последние несколько лет Министерство обороны развернуло комплексную реконструкцию северных аэродромов на материке и заполярных островах. Один из самых крупных проектов — преобразование в круглогодичную базы Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Из-за крайне сурового климата на этом самом северном в мире аэродроме возводятся отапливаемые ангары для хранения и обслуживания воздушной техники. В поселке Тикси строится городок для размещения новой дивизии противовоздушной обороны, вооруженной зенитными ракетными системами С-300.

В прошлом году был утвержден план модернизации инфраструктуры аэродрома Рогачево на архипелаге Новая Земля. Он рассчитан на пять лет. За это время будет обновлена вся инфраструктура, созданы отвечающие современным требованиям места базирования авиатехники. Также запланировано строительство жилья для военнослужащих и членов их семей, обеспечивающего комфортное проживание в условиях Заполярья. Аэродром сможет обеспечивать базирование всех типов летательных аппаратов, включая и самолеты дальней авиации.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

В декабре прошлого года главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что в арктической зоне выполняется комплекс мероприятий по восстановлению аэродромной сети. Реконструируются взлетные полосы, которые могут всесезонно использоваться военной и гражданской авиацией, сказал он.

Алексей Михайлов

Роман Крецул

Андрей Федоров