Ле Пен считает, что вступление Украины в НАТО несет угрозу мировой войны

Политик раскритиковала подписанное президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Поддержка вступления Украины в Евросоюз и в НАТО грозит дестабилизировать Евросоюз и несет угрозу развязывания мировой войны между ядерными державами. Об этом заявила глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Поддерживая вступление Украины в НАТО и ЕС, вы не только серьезно дестабилизируете общую аграрную политику, но и безопасность Европы. Потому что вступление Украины в НАТО фактически приведет к перманентному состоянию войны на границе двух стран с риском перерастания в мировой конфликт с участием ядерных держав - России и Североатлантического альянса", - сказала она в ходе дебатов в Национальном собрании (нижней палате парламента) по вопросу поддержки Францией Украины.

Политик раскритиковала подписанное президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, заявив, что для продолжения поддержки Киева заключать его было совершенно не обязательно. Ле Пен указала на и без того существенное участие Парижа в военном снабжении Украины, указав, что поставки вооружений велись в ущерб собственным вооруженным силам. В данном контексте она упомянула проблемы с финансированием ряда проектов, включая строительство нового авианосца на смены нынешнему "Шарлю де Голлю".

Отдельно она указала на неуместность "воинственных заявлений" Макрона, сделанных 26 февраля и позже касательно возможной отправки западных военных на Украину и отсутствия ограничений в поддержке Украины. Обращаясь к премьер-министру Габриэлю Атталю, который открывал эти дебаты, она обвинила его в том, что правительство и президент "поставили политику на службу кратковременным интересам предстоящих выборов в Европарламент".

"Эта война неизбежно закончится переговорами. И задача Франции вместе с союзниками добиться того, чтобы Украина подошла к ним на как можно более выгодной позиции, <...> а не в том, чтобы распространять воинственные заявления", - сказала она, добавив, что ее фракция воздержится от голосования по вопросу о поддержке политики правительства в отношении Украины.

Голосование в парламенте

Дебаты по вопросу поддержки Францией Украины должны завершиться голосованием, на котором представители Французской коммунистической партии и "Неподчинившейся Франции" уже пообещали в полном составе проголосовать против. Данное голосование, впрочем, не преследует цель ратификации подписанного между Францией и Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, которое уже вступило в силу, и будет иметь лишь символическое значение.

16 февраля президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. В рамках этого соглашения Париж планирует поставить Киеву дополнительную военную помощь на 3 млрд евро, которая будет охватывать "все аспекты сотрудничества". В том числе это сотрудничество в сфере оборонной промышленности, обучение военных, разведка и гражданская помощь. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет 10 лет.