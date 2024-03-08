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В зоне СВО заметили «Басурманина» с дополнительной защитой

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

В зоне СВО заметили БМП-1АМ «Басурманин» с дополнительной защитой

Модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин» с дополнительной защитой заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

Машина получила комплект дополнительного бронирования и решетчатые экраны, которыми прикрыли корпус и боевой модуль БМП. Также над башней БМП-1АМ установили козырек для защиты от дронов.

БМП-1АМ отличается от базовой версии машины башенной пушечно-пулеметной установкой с автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров и пулеметом ПКТМ.

В феврале стало известно, что Вооруженные силы России получили от холдинга «Высокоточные комплексы» новую партию боевых машин пехоты БМП-1АМ. В ходе испытаний каждая машина произвела не менее 70 выстрелов из пушки.

В том же месяце в «Высокоточных комплексах» сообщили, что облик новой российской БМП «Манул» прорабатывается в интересах Минобороны. Машина отличается от базовой БМП-3 передним расположением двигателя.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А72
БМП-1
БМП-3
ПКТМ
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
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