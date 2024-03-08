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РИА Новости

Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами

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Пилот в кабине бомбардировщика-ракетоносеца Ту-22 М3 ВКС РФ
Пилот в кабине бомбардировщика-ракетоносеца Ту-22 М3 ВКС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Шойгу: все самолёты для ВКС РФ будут выпускаться с тренажёрами для них

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Все самолёты для Минобороны России, которые строятся сейчас и в будущем, будут выпускаться, в частности Ил-96 и Ту-214, вместе с соответствующими тренажёрами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"У нас сейчас выпускается Ту-214… В связи с вашим решением сейчас восстанавливается производство Ил-96 - там нужны тренажёры, поэтому у нас решение – каждая партия самолётов, она идёт в одном заказе с тренажёрами", — сказал Шойгу в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным Краснодарского высшего военного авиационного училища.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-96
Ту-214
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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