Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами

Шойгу: все самолёты для ВКС РФ будут выпускаться с тренажёрами для них

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Все самолёты для Минобороны России, которые строятся сейчас и в будущем, будут выпускаться, в частности Ил-96 и Ту-214, вместе с соответствующими тренажёрами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"У нас сейчас выпускается Ту-214… В связи с вашим решением сейчас восстанавливается производство Ил-96 - там нужны тренажёры, поэтому у нас решение – каждая партия самолётов, она идёт в одном заказе с тренажёрами", — сказал Шойгу в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным Краснодарского высшего военного авиационного училища.