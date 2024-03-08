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ТАСС

Налет курсантов Краснодарского училища достигает 180-190 часов в год

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Пилот истребителя СУ-27 во время летно-тактических учений смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО ЮВО в Краснодарском крае
Пилот истребителя СУ-27 во время летно-тактических учений смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО ЮВО в Краснодарском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Как сообщил начальник училища Анатолий Юдин, этот показатель вырастет до 230

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Налет курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища достигает 180-190 часов в год и вырастет до 230 часов в год, сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза (ГСС) А. К. Серова Анатолий Юдин в ходе встречи президента с выпускницами Краснодарского авиаучилища.

"Налета мы добиваемся до 180-190 часов. Главнокомандующим Воздушно-космическими силами поставлена задача проработать вопрос и подготовить предложение по увеличению налета до 230 часов. Я думаю, что со всеми задачами справимся", - сообщил Юдин.

По его словам, в прошлом году курсанты училища перешли к выполнению полетов уже со второго курса. Для первоначальной летной подготовки в течение двух лет выполняются полеты на учебно-тренировочных самолетах, и в течение последующих двух лет - уже на учебно-боевых самолетах.

"Это что касается профиля оперативно-тактической авиации. В военно-транспортной авиации тоже на самолетах L-410 базовая подготовка, и на пятом курсе на Ил-76 они уже проходят реальную летную практику в полках военно-транспортной авиации", - пояснил Юдин. 

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Россия
Продукция
L-410
Ил-76
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