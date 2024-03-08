Командование ВМС США намерено оперативно закупить дешевые противокорабельные ракеты

ЦАМТО, 7 марта. По информации Breaking Defense, командование ВМС США обратилось к компаниям национального ОПК с запросом об информации о возможности быстрого создания прототипа и принятия на вооружение новой противокорабельной ракеты воздушного базирования.

ПКР должна быть достаточно недорогой для массового производства и обладать возможностями, сравнимыми с состоящими на вооружении ВМС США противокорабельными крылатыми ракетами.

В начале февраля командование ВМС США опубликовало уведомление о намерении приобрести "Многоцелевое доступной средство поражения" (Multi-mission Affordable Capacity Effector – MACE), обладающее увеличенной дальностью полета при более низких затратах и оснащенное проверенной силовой установкой и полезной нагрузкой. Пуск ракеты планируется производить с борта истребителей F/A-18E/F и F-35A/C.

Целью уведомления является определение потенциальных поставщиков, обладающих возможностями и опытом для быстрого создания прототипа, проведения его испытаний и принятия на вооружение. Согласно последним дополнениям, ответы на запрос должны быть представлены к 15 марта.

Точная дальность пуска боеприпаса засекречена, но в уведомлении говорится, что MACE должна стать дополнением противокорабельной ракеты большой дальности LRASM производства Lockheed Martin, применяемой F/A-18 ВМС и B-1B ВВС США.

Предполагается, что запуск новой ПКР будет осуществляться на высоте 30 тыс. футов и скорости 0,8М. Система наведения MACE должна обеспечивать поражение движущихся надводных целей. Предложения компаний должны быть ориентированы на стоимость не более 300 тыс. долл. за единицу при темпах производства не менее 500 ед. в год. MACE должна быть совместима с системами F/A-18E/F и обеспечивать возможность транспортировки во внутренних отсеках F-35A/C (не менее 4 ед.).

Потенциальные преемники LRASM, получившие обозначение HALO (Hypersonic AirLaunched Offensive), разрабатываются компаниями Lockheed Martin и Raytheon, но ранее командование ВМС США заявляло, что не ожидает их принятия на вооружение до 2030-х годов. При этом, согласно запросу, командование авиационных систем ВМС США стремится представить раннюю версию MACE в 2027 ф.г.

The War Zone, который сообщил об уведомлении ВМС США ранее, отметил, что запрос схож с инициативой ВВС США, получившей название "Боеприпасы для ударов на увеличенной дальности" (Extended Ranged Attack Munition). ВВС США впервые опубликовали свое уведомление о поставке ERAM в конце января.