Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя

Путин: армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя

КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

"Армейская авиация, выполняющая сегодня очень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя, она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения", — отметил глава государства.

Президент также рассказал, что в работе уделяет большое внимание вопросам спецоперации.

"Конечно, так же, как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое (в 2023 году. — Прим. ред.) происходило на поле боя в зоне специальной военной операции", — пояснил Путин.

Глава государства подчеркнул, что старается не показывать эмоции на встречах с участниками боевых действий, но они для него наиболее эмоциональные. Говоря о женщинах, которые работают в зоне спецоперации, он отметил, что это их призвание и внутренний порыв,. Президент пожелал им как можно скорее вернуться домой.

"Желаю им счастья, личного счастья, успехов: и боевых успехов, и в личной жизни. Говорю это совершенно искренне, я бы сказал, желаем быстрее вернуться домой", — сказал Путин.

После общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища он поздравил их с наступающим 8 Марта и подарил цветы.

Училище ведет свою историю с 19 августа 1938 года, с создания в Чите военной школы пилотов. В 1960-м его передислоцировали в Краснодар. Сейчас училище готовит летный состав для оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. Всего оно выпустило более 27 тысяч авиационных специалистов, из них свыше 18 тысяч летчиков. Среди выпускников — пять дважды героев Советского Союза, 137 героев СССР, восемь летчиков-космонавтов, 23 летчика-испытателя, девять героев России. С 2017 года училище принимает на обучение курсантов-девушек.