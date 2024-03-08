В США заявили об отсутствии нагрузки для ракеты «Ангара-А5»

ArsTechnica: для российской ракеты «Ангара-А5» практически нет полезной нагрузки

Под российскую тяжелую ракету «Ангара-А5», первый запуск которой с космодрома Восточный планируется провести в апреле, практически отсутствует полезная нагрузка. Об этом заявил обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк.

Автор напоминает, что за последние десять лет «Ангара-А5» запускалась три раза с макетами полезной нагрузки. Четвертый пуск, намеченный на апрель, также пройдет без настоящего спутника. «Российской ракете нового поколения уже десять лет, но она до сих пор летает с макетами полезной нагрузки», — говорится в заголовке публикации.

Обозреватель ссылается на космического эксперта Анатолия Зака, согласно которому у российской стороны нет ни одного готового спутника, который можно было бы запустить на «Ангаре-А5» с Восточного. Автор пишет, что в распоряжении России также остается несколько тяжелых ракет «Протон-М», которые за два последних года запускались всего три раза.

В феврале гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что производственное объединение «Полет» способно ежегодно выпускать до восьми ракет «Ангара-А5».

Легкая ракета «Ангара-1.2» запускалась три раза, из которых два — в апреле и октябре 2022 года — со спутниками. Тяжелая «Ангара-А5» запускалась три раза — в декабре 2014-го, декабре 2020-го и декабре 2021-го.