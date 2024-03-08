Военный эксперт рассказал о принципах работы «Выжигателя»

Военный эксперт Леонков заявил о секретности характеристик «Выжигателя»

У таких комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), как «Выжигатель», характеристики обычно находятся под грифом секретности, однако принципы работы антидроновых ружей примерно одинаковы, рассказал в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили о новейшем комплексе обнаружения и подавления дронов «Выжигатель», который эффективно подавляет беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это станция радиотехнической разведки, которая определяет радиотехническое устройство, в данном случае беспилотник, болтающийся в воздухе, у которого есть связь с оператором», — охарактеризовал устройство Леонков. В последующем, по его словам, разные комплексы по-разному воздействуют на перехваченный БПЛА.

Первый вариант — когда перебором частот происходит широкополосное подавление более мощным сигналом. «Происходит то, что можно подвести под термин "выжигать": сгорают электрические схемы этого беспилотника, то есть там происходят короткие замыкания, и беспилотник просто становится бесполезным, падает на землю», — поделился эксперт.

Второй вариант предусматривает подавление сигнала связи с оператором. В таком случае беспилотник продолжает лететь по инерции, после чего где-то падает.

Третий принцип работы называется спуфинг. «Это когда вы перехватываете сигнал и сажаете беспилотник туда, куда вам надо. Спуфинг на линии боевого соприкосновения — редкий случай, потому что он действует только на очень большие дроны промышленного производства, а изделия летают примитивные, поэтому комплексы РЭБ просто их давят, а наземный источник подавления всегда мощнее того источника, который находится в воздухе, поэтому результативность достаточно хорошая. И не зря с той стороны начали жаловаться на наши комплексы РЭБ — потому что эффективны, потому что работают», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Он отметил, что комплексов РЭБ на линии боевого соприкосновения сейчас большое количество. Среди них есть устройства производства российского оборонного комплекса и то, что люди делают в инициативном порядке. Есть антидроновые ружья для защиты конкретных позиций, например, бойцов или бронированной машины, а есть те, которые действуют на достаточно большие расстояния и подавляют не только сигналы беспилотников, но и сигналы связи, в том числе спутниковой.

Ранее технический специалист компании ЭЛИАРС сообщил, что российские антидроновые ружья научились подавлять украинские беспилотники класса «Баба-Яга». Ружья получили специальные антенны, которые создают облако помех.