Lockheed Martin поставила ВС Бахрейна первую партию ЗУР PAC-3 MSE

ЦАМТО, 7 марта. Корпорация Lockheed Martin успешно доставила в Бахрейн первую партию зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability - 3 Missile Segment Enhancement (MSE).

Как планируется, улучшенные характеристики данных ЗУР расширят возможности состоящих на вооружении ВС Бахрейна систем ПВО/ПРО "Пэтриот". Предполагается, что корпорация поставит ВС Бахрейна еще несколько партий перехватчиков PAC-3 MSE.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух ЗРК PAC-3 "Пэтриот", включая 9 пусковых установок M903, 60 ЗУР PAC-3 MSE, 2 многофункциональные радиолокационные станции AN/MPQ-65, 36 ЗУР MIM-104E GEM-T, а также другие сопутствующие услуги и оборудование. Полная стоимость продажи была оценена в сумму 2,478 млрд. долл.

В августе 2019 года представители Бахрейна и США подписали письмо с предложением и принятием предложения о поставке ЗРК "Пэтриот" в рамках программы "Иностранные военные продажи". Начальный контракт на поставку ЗРК командование СВ США заключило с компанией Raytheon в январе 2020 года. Стоимость соглашения составила 551 млн. долл. В ноябре 2021 года СВ США заключили с Lockheed Martin контракт на поставку и поддержку ЗУР PAC-3, одним из заказчиков которой был указан Бахрейн.

Главнокомандующий ВС Бахрейна фельдмаршал шейх Халифа бен Ахмед Аль Халифа 7 февраля 2024 года открыл в Лагере Рас-эль-Бар базу ЗРК "Пэтриот". Телевидение Бахрейна продемонстрировало видеорепортаж с мероприятия, где демонстрировались как ПУ ЗРК PAC-2 с четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами, так и PAC-3 с восемью ТПК с ЗУР PAC-3 MSE.