Politico: Шольц хочет склонить Киев к мирным переговорам, отказываясь поставлять Taurus

Корреспондент Мэттью Карничниг напомнил, что Шольц относится к поколению немцев, выросших при канцлере Вилли Брандте, который прославился своей "новой восточной политикой"

БРЮССЕЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus говорит о его стремлении склонить Киев к мирным переговорам с Москвой. Такое мнение выразил корреспондент европейского издания газеты Politico Мэттью Карничниг.

По его оценкам, нежелание Шольца идти ва-банк ради Украины, поставляя Киеву интересующие его дальнобойные ракеты Taurus, способные наносить удары по целям на территории РФ, означает, что конечная цель канцлера заключается в том, чтобы "Киев согласился пойти на мирные переговоры" с Москвой, причем как можно скорее.

Автор напоминает, что Шольц относится к поколению немцев, выросших при канцлере Вилли Брандте, который прославился своей "новой восточной политикой" (Ostpolitik), во многом способствовавшей разрядке международной напряженности во время холодной войны. "Будучи ребенком той эпохи, Шольц лучше других понимает, как Ostpolitik влияет на психологию немцев", - утверждает Карничниг, отмечая, что в последнее время политик усилил свое позиционирование в качестве "канцлера мира".

4 марта Шольц в очередной раз подтвердил отказ поставлять Украине ракеты Taurus и подчеркнул, что передача такого оружия исключена, поскольку требует участия немецких военных. Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок Taurus Киеву. Свою позицию канцлер обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве.