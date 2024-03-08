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Военное обозрение

Чтобы попытаться догнать Китай, Индия вложит в космическую программу три миллиарда долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Нью-Дели намерен в течение нескольких последующих лет активно заключать контракты, имеющие отношение к космосу. Чтобы попытаться догнать Китай, который добился существенных успехов в данной сфере, Индия вложит в свою космическую программу три миллиарда долларов.

Об этом на конференции DEFSAT в индийской столице говорил министр обороны страны генерал Анил Чаухан.

Он заявил, что Индия намерена снизить свою зависимость от иностранных спутников и укрепить свои оборонные возможности в космосе. Глава оборонного ведомства призвал наращивать инвестиции в индийский военно-космический сектор. Он отметил, что Минобороны уже подписало пять контрактов с частными компаниями, работающими в данной отрасли, и еще четыре находятся в стадии подготовки.

Теперь правительство разработало новую космическую политику, открывающую космический сегмент для частного сектора. Сейчас Индия находится на правильном пути к удовлетворению как своих гражданских, так и военных потребностей, но темпы не будут сопоставимы с китайскими

- заявил журналистам американского издания Defense News бывший маршал авиации ВВС Индии в отставке М. Матесваран, возглавляющий сейчас аналитический центр Peninsula Foundation.

В 2019 году индийские специалисты провели испытания противоспутникового оружия, которое уничтожило спутник на низкой околоземной орбите. По словам Матесварана, таким способом Нью-Дели послал сигнал всему миру, особенно Китаю, который проводил подобные учения в 2007 году.

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Страны
Индия
Китай
США
Проекты
Военные учения
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