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Военное обозрение

Минобороны Индии заключило контракт на поставки сверхзвуковых ракет совместной с Россией разработки

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках инициативы, направленной на поддержку отечественных производителей, Минобороны Индии заключило пять крупных контрактов на общую сумму около пяти миллиардов долларов. В частности, подписаны контракты с компанией Hindustan Aeronautics Limited на приобретение авиационных двигателей для самолетов МиГ-29 и с Larsen & Toubro Limited на закупку систем вооружения ближнего боя и радаров большой мощности. Кроме того, предполагается закупка противокорабельных ракетных систем BrahMos.

Противокорабельная ракета BrahMos, являющаяся совместной разработкой Индийской организации оборонных исследований и разработок и российского ОАО «НПО машиностроения», представляет собой сверхзвуковую крылатую ракету средней дальности с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которую можно запускать с подводных лодок, кораблей и самолетов.

Контракты на закупку ракет BrahMos, способных нести ядерные боеголовки, были подписаны с компанией BrahMos Aerospace Private Limited на сумму 2,36 миллиарда долларов. Всего предполагается закупить 200 таких ракет.

Заключенные индийским Минобороны контракты, помимо прочего, должны привести к активному развитию аэрокосмической, оборонной и смежных отраслей страны, а также создать прямые и косвенные новые рабочие места в среднем для 2400 человек в год в течение пяти ближайших лет.

Аналогичным образом, заключенный с Larsen & Toubro Limited контракт на поставки радаров на сумму 680 миллионов долларов направлен на повышение возможностей наземных средств противовоздушной обороны Индии. Эта инициатива будет способствовать развитию местных технологий производства радаров и, как ожидается, обеспечит прямую и косвенную занятость в среднем тысячи человек в год в течение пяти лет.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
HAL
НПО машиностроения
Проекты
Ядерный щит
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