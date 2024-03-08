Войти
ТАСС

WSJ: Украина пытается возвести линию обороны, подобную российской

783
0
0
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

По данным газеты, к западу от Авдеевки экскаваторы разрывают землю, чтобы создать противотанковые рвы и траншеи

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся построить линию обороны наподобие системы укреплений, которую российские военные создали более года назад. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание пишет, что во время попытки контрнаступления в 2023 году ВСУ "увязли в сложной сети препятствий" российских войск, "которую было практически невозможно преодолеть". Оборона России состояла из многослойных линий защитных сооружений: противотанковых надолбов, рвов и окопов, указывает газета. Сейчас украинские военные "пытаются повторить препятствия, которые Россия создала на своем участке фронта более года назад". К западу от Авдеевки, как отмечает WSJ, экскаваторы разрывают землю, чтобы создать противотанковые рвы и траншеи.

Пока кампания по строительству широкой сети укреплений, особенно в районе Авдеевки, по словам западных чиновников и украинских военнослужащих, с которыми поговорили журналисты издания, не "принесла значительных результатов". "В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, укреплять и строить самим", - сказал газете заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

По мнению военного эксперта Франц-Штефана Гади, который недавно посетил прифронтовые районы, ВСУ не смогли создать систему эшелонированной обороны. "Ситуация станет довольно критической для украинских войск", - считает эксперт.

Ранее спикер украинской группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой выступил с утверждением, что фортификационные оборонительные сооружения, строящиеся для ВС Украины на восточном направлении, нельзя сравнить с Великой китайской стеной, но они тоже эффективны. Лиховой признал, что украинские укрепления выглядят не так внушительно, как российские, на которые наткнулись солдаты ВСУ во время неудавшегося летнего контрнаступления. 4 марта премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что штаб по координации возведения оборонительных рубежей работает ежедневно, на строительство фортификаций с начала года выделено уже около $525 млн.

Еще в декабре 2023 года депутат Рады Александра Устинова заявила, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений. Экс-президент Украины Петр Порошенко с трибуны Верховной рады заявлял о сложной ситуации на фронте и призывал за два-три месяца завершить возведение трех линий обороны. 19 января украинское правительство на заседании приняло решение выделить рекордные средства на обустройство оборонительных рубежей - около $466 млн. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
25.08.2006
Южная Корея планирует уделить главное внимание разработке ракет-носителей
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
23.08.2006
ОАО "Оборонпром" планирует приобрести контрольный пакет акций украинского ОАО "Мотор Сич"
22.08.2006
Ракета-носитель "Зенит - 3СЛ" успешно вывела на орбиту спутник "КореаСат-5"
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 18:33
  • 59935
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 18:05
  • 2
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 10.03 18:00
  • 3
Авиакомпания "Авиация Колымы" получила два вертолёта Ми-38-4
  • 10.03 17:28
  • 3
Технологии ведут Россию к победе над НАТО
  • 10.03 15:23
  • 2678
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.03 14:00
  • 88
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 10.03 13:30
  • 67
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.03 08:38
  • 257
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 10.03 08:37
  • 448
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.03 14:55
  • 1
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 09.03 12:01
  • 4
В Минобороны сообщили об уничтожении Abrams экипажем танка Т-72Б3
  • 09.03 04:27
  • 5
Что необходимо - и чего НЕТ у РФ - для строительства и использования авианосцев.
  • 08.03 10:43
  • 1
Шойгу о перспективах военно-транспортной авиации
  • 07.03 16:13
  • 34
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 07.03 15:56
  • 0
Американские поляки просят Варшаву не втягиваться войну