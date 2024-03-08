WSJ: Украина пытается возвести линию обороны, подобную российской

По данным газеты, к западу от Авдеевки экскаваторы разрывают землю, чтобы создать противотанковые рвы и траншеи

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся построить линию обороны наподобие системы укреплений, которую российские военные создали более года назад. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание пишет, что во время попытки контрнаступления в 2023 году ВСУ "увязли в сложной сети препятствий" российских войск, "которую было практически невозможно преодолеть". Оборона России состояла из многослойных линий защитных сооружений: противотанковых надолбов, рвов и окопов, указывает газета. Сейчас украинские военные "пытаются повторить препятствия, которые Россия создала на своем участке фронта более года назад". К западу от Авдеевки, как отмечает WSJ, экскаваторы разрывают землю, чтобы создать противотанковые рвы и траншеи.

Пока кампания по строительству широкой сети укреплений, особенно в районе Авдеевки, по словам западных чиновников и украинских военнослужащих, с которыми поговорили журналисты издания, не "принесла значительных результатов". "В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, укреплять и строить самим", - сказал газете заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

По мнению военного эксперта Франц-Штефана Гади, который недавно посетил прифронтовые районы, ВСУ не смогли создать систему эшелонированной обороны. "Ситуация станет довольно критической для украинских войск", - считает эксперт.

Ранее спикер украинской группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой выступил с утверждением, что фортификационные оборонительные сооружения, строящиеся для ВС Украины на восточном направлении, нельзя сравнить с Великой китайской стеной, но они тоже эффективны. Лиховой признал, что украинские укрепления выглядят не так внушительно, как российские, на которые наткнулись солдаты ВСУ во время неудавшегося летнего контрнаступления. 4 марта премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что штаб по координации возведения оборонительных рубежей работает ежедневно, на строительство фортификаций с начала года выделено уже около $525 млн.

Еще в декабре 2023 года депутат Рады Александра Устинова заявила, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений. Экс-президент Украины Петр Порошенко с трибуны Верховной рады заявлял о сложной ситуации на фронте и призывал за два-три месяца завершить возведение трех линий обороны. 19 января украинское правительство на заседании приняло решение выделить рекордные средства на обустройство оборонительных рубежей - около $466 млн.