Войти
Lenta.ru

В России рассказали о роли разведки в уничтожении HIMARS

762
0
+1
Кадр: Telegram-канал Mash
Кадр: Telegram-канал Mash.

Дандыкин: разведка и дроны позволили уничтожить РСЗО HIMARS

Использование дронов и разведка позволили Российской армии уничтожить реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины. О роли разведки в поражении системы рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Думаю, сыграла роль космическая разведка России. Вы сами видите — постоянно с Плесецка запускают спутники, как говорится, в интересах Минобороны РФ. Плюс дроны, БПЛА, разведывательные группы, агентура. А потом быстро нанесли удар, чтобы украинцы не успели. Их начали щелкать, так как пришла пора собирать урожай», — сказал он.

Ранее в сети появилось видео уничтожения американской РСЗО HIMARS. Установку, которая стояла на границе лесополосы, уничтожили ракетным ударом. Командир одного из подразделений Вооруженных сил России сообщил, что HIMARS поразили на донецком направлении.

В декабре 2023 года стало известно, что Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником в интересах Минобороны с космодрома Плесецк.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
16.10.2013
Для совершенствования ВКО ничего не делается
21.06.2013
Будущее российского военного космоса
13.06.2013
Китай готов к большой войне
21.10.2010
Такие разные «лошадки»
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 18:33
  • 59935
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 18:05
  • 2
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 10.03 18:00
  • 3
Авиакомпания "Авиация Колымы" получила два вертолёта Ми-38-4
  • 10.03 17:28
  • 3
Технологии ведут Россию к победе над НАТО
  • 10.03 15:23
  • 2678
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.03 14:00
  • 88
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 10.03 13:30
  • 67
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.03 08:38
  • 257
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 10.03 08:37
  • 448
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.03 14:55
  • 1
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 09.03 12:01
  • 4
В Минобороны сообщили об уничтожении Abrams экипажем танка Т-72Б3
  • 09.03 04:27
  • 5
Что необходимо - и чего НЕТ у РФ - для строительства и использования авианосцев.
  • 08.03 10:43
  • 1
Шойгу о перспективах военно-транспортной авиации
  • 07.03 16:13
  • 34
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 07.03 15:56
  • 0
Американские поляки просят Варшаву не втягиваться войну