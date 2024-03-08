В России рассказали о роли разведки в уничтожении HIMARS

Дандыкин: разведка и дроны позволили уничтожить РСЗО HIMARS

Использование дронов и разведка позволили Российской армии уничтожить реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины. О роли разведки в поражении системы рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Думаю, сыграла роль космическая разведка России. Вы сами видите — постоянно с Плесецка запускают спутники, как говорится, в интересах Минобороны РФ. Плюс дроны, БПЛА, разведывательные группы, агентура. А потом быстро нанесли удар, чтобы украинцы не успели. Их начали щелкать, так как пришла пора собирать урожай», — сказал он.

Ранее в сети появилось видео уничтожения американской РСЗО HIMARS. Установку, которая стояла на границе лесополосы, уничтожили ракетным ударом. Командир одного из подразделений Вооруженных сил России сообщил, что HIMARS поразили на донецком направлении.

В декабре 2023 года стало известно, что Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником в интересах Минобороны с космодрома Плесецк.