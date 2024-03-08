Dassault Aviation планирует нарастить выпуск истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 7 марта. Французская компания Dassault Aviation к концу 2024 года планирует нарастить объем производства истребителей "Рафаль" с двух до трех единиц в месяц в связи с повышенным спросом на международном рынке.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на обнародованные Dassault Aviation 6 марта финансовые результаты, после завершения аудиторских процедур компания отметила выросший по состоянию на 31 декабря 2023 года портфель заказов на общую сумму 38,5 млрд. евро, в первую очередь, благодаря коммерческому успеху истребителей "Рафаль" и бизнес-джетов "Фалькон". Прогрессу также способствовал факт вступления в силу в январе 2024 года опциона по индонезийскому контракту на дополнительные 18 истребителей "Рафаль", в результате чего общий объем заказов на этот самолет с момента начала программы достиг 495 ед.

Таким образом, для удовлетворения спроса рассматривается возможность по увеличению выпуска истребителей "Рафаль" в ближайшей перспективе.

Тем не менее, на фоне растущего спроса на самолеты "Рафаль" и "Фалькон" компания сталкивается с проблемами, в основном логистического характера. Авиационный сектор все еще не восстановился из-за негативного влияния пандемии COVID-19 на цепочку поставщиков. Проблемы с нехваткой авиационных мощностей до сих пор окончательно не решены.

Хотя руководство Dassault в 2023 году намеревалась произвести 15 самолетов "Рафаль", удалось собрать только 13 ед. Для уверенного выполнения уже имеющихся заказов компании в период с 2026 по 2033 гг. необходимо достичь минимального темпа производства в 24 самолета в год (в оптимальном варианте – 36 ед.). В этот период Dassault потребуется поставить 70 истребителей "Рафаль" ВКС Франции и 159 машин – на экспорт.