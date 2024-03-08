Германия присоединится к инициативе Чехии по закупке 800 тыс. снарядов для Украины

ЦАМТО, 7 марта. Германия намерена присоединиться к чешской инициативе по закупке в третьих странах 800 тыс. ед. снарядов для Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге кабинета министров страны.

"Федеральное правительство с некоторых пор находится в очень интенсивных переговорах с чешским правительством. Речь идет о 155-мм артиллерийских боеприпасах", – заявил он журналистам.

По словам Ш.Хебештрайта, стоимость заказа составит свыше 100 млн. евро. При этом спикер правительства отказался уточнить, идет ли речь именно о взносе Германии, или это оценка общей стоимости. Он уточнил, что речь идет о закупке в третьих странах.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупить за пределами Евросоюза 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые страна может поставить Украине в течение нескольких недель при финансовой поддержке со стороны США, Германии, Швеции или других стран. В начале февраля издание ЕС Politico сообщило, что Чехия ищет боеприпасы от оружейных компаний, например, из Южной Кореи, Турции и Южной Африки.