Шойгу связал создание новых военных округов с угрозами НАТО

Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО

Ленинградский и Московский военные округа созданы в России из-за угроз в связи с расширением НАТО и приближением альянса к российским границам. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Два новых военных округа созданы в рамках данных шагов, подчеркнул Шойгу.

26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО). Впервые о планах Минобороны создать два новых военных округа Шойгу сообщал на заседании коллегии ведомства в конце 2022 года.

Как указал в декабре 2023 года Путин, вступление Финляндии в НАТО означает очередное приближение альянса к российским границам. Тогда же он отметил резкий рост активности альянса в целом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023 года официально присоединился к блоку только Хельсинки. Швеция долго ждала одобрения своей заявки от Турции, парламент страны проголосовал за ратификацию членства королевства в НАТО 23 января 2024 года. Последней страной Североатлантического альянса, которая одобрила шведскую заявку, стала Венгрия.