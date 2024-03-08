Песков: Путину докладывают обо всех успехах ВС РФ, включая уничтожение Abrams

Президенту России Владимиру Путину докладывают обо всех успехах российских военных на линии фронта, в том числе об уничтожении американских танков Abrams. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

«Президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. И, конечно, о таких примечательных успехах военных ему докладывается по линии военных», — сказал он журналистам.

Данные доклады поступают регулярно, и российский лидер обладает всей полнотой информации, добавил Песков.

Ранее, 3 марта, представитель предприятия-производителя беспилотника «Упырь» рассказал «Известиям», что российские военные уничтожили на авдеевском направлении еще один американский танк Abrams, цель была поражена FPV-дроном «Упырь». При этом он напомнил, что первая американская боевая машина была уничтожена FPV-дроном «Пиранья».

До этого, 26 февраля, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что российские силы уничтожили первый танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что любая новая техника, поставляемая Западом киевскому режиму, уязвима. На следующий день Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении американского танка.

Издание National Interest отметило, что эти танки «значительно переоценены». В публикации указано, что среди данных боевых машин будут еще потери и эту бронетехнику не следует рассматривать как «непобедимое чудесное оружие». Также руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул в беседе с «Известиями», что уничтожение российской армией танка Abrams скажется на имидже ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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