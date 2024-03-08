Командующий ВМС Ирана заявил о развёртывании четырёх флотов страны в международных водах

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Четыре флота Военно-морских сил Ирана были одновременно развернуты в международных водах с целью обеспечения защиты интересов страны в морском пространстве. С таким заявлением выступил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

По утверждению контр-адмирала, флоты ВМС Ирана участвуют в различных миссиях в международных водах. Основной задачей иранского флота он назвал мониторинг проблем безопасности и охрану окружающей среды в Мировом океане. Кроме того, контр-адмирал Ирани отметил, что присутствие Исламской республики в международных водах способствует обеспечению безопасности судоходства, поддерживает экономику страны, развивает «оборонную дипломатию».

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркивал важный вклад военно-морских сил страны в реализацию экономической политики Ирана. Вероятно, подразумевается обеспечение движения иранских нефтяных танкеров и грузовых судов.

В последнее время Иран уделяет особое внимание развитию военно-морского потенциала страны. Отметим, что у Ирана по факту два военно-морских флота – это собственно военно-морские силы, входящие в состав вооруженных сил страны, и военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР), которые выполняют определенные задачи в рамках деятельности этой военизированной структуры.

В состав собственно ВМС Ирана входят четыре командования, отвечающие за морскую безопасность в Каспийском море, Персидском заливе, Оманском заливе и Ормузском проливе.