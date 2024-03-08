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ТАСС

Генерал Зарудницкий допустил риск перехода конфликта на Украине в войну в Европе

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Владимир Зарудницкий
Владимир Зарудницкий.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Начальник академии Генштаба отметил, что нельзя также уменьшать значение военных угроз внутренней безопасности

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Развитие конфликта на Украине может привести к расширению участников "прокси-сил", используемых для военного противостояния с Россией, либо превратиться в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для журнала "Военная мысль" написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Сегодня трудно поддается прогнозу дальнейшее развитие обстановки, связанной с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы. Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине - от расширения участников "прокси-сил", используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе", - заявил Зарудницкий.

По его словам, нельзя также уменьшать значение военных угроз внутренней безопасности. "Для ослабления нашего государства США и западные страны всеми возможными способами пытаются дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, используя религиозные, этнические и цивилизационные противоречия, которые также могут привести к применению военной силы", - сказал начальник академии Генштаба.

Зарудницкий также добавил, что в ходе запущенного процесса трансформации существующего мироустройства появилось множество новых союзов и двусторонних межгосударственных отношений. "При этом жесткого раскола мира не произошло, что привело к появлению большой группы нейтральных государств, стремящихся к достижению политической и военной независимости (автономии) от США и их союзников. За редким исключением, это недолгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства", - подчеркнул начальник академии Генштаба.

Зарудницкий уточнил, что "несомненный интерес в этой области представляют отдельные страны Африканского континента, ряд государств Латинской Америки и Юго-Восточной Азии". 

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Россия
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Украина
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