В Военной академии ВКО проведена международная военно-практическая конференция

ЦАМТО, 7 марта. В Военной академии ВКО в Твери проведена международная военно-практическая конференция на тему: "Организация и ведение противовоздушной обороны в условиях систематического и массированного воздействия БЛА различного типа".

Конференция прошла под руководством начальника вооружения – заместителя главнокомандующего ВКС по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова.

В работе конференции приняли участие более 300 специалистов, в том числе представители государств – участников СНГ, органов военного управления, объединений, соединений и воинских частей Воздушно-космических сил и других видов Вооруженных Сил Российской Федерации, вузов, научно-исследовательских организаций и учреждений Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Целью проведения военно-практической конференции являлось обсуждение проблем и выработка единых подходов по вопросам организации и ведения противовоздушной обороны в условиях систематического и массированного воздействия беспилотных летательных аппаратов различного типа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.