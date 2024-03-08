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ЦАМТО

В Португалию прибыл второй P-3C "Орион", приобретенный в Германии

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Источник изображения: Фото: cavok.com.br

ЦАМТО, 7 марта. Командование ВВС Португалии объявило о прибытии на авиабазу в Бежа второго самолета БПА P-3C "Орион", приобретенного из состава ВС Германии в рамках заключенного в 2023 году контракта.

Первый P-3C "Орион" выполнил перелет в Португалию 9 февраля 2024 года. Подготовку самолетов к передаче осуществляли технические специалисты ВС Германии на авиабазе в Нордхольце.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Португалии 30 августа 2023 года официально уполномочило командование ВВС страны осуществить приобретение самолетов P-3C из состава ВС Германии. Командование считает, что приобретение 6 P-3C "Орион" из состава ВС Германии позволит гарантировать эксплуатацию состоящих на вооружении P-3C CUP+ на ближайшие годы без существенных ограничений, а также обеспечить высокий уровень их готовности к боевому применению с учетом наличия проблем с запчастями к данным самолетам на рынке.

Официальный контракт стороны подписали 25 сентября 2023 года. Соглашение предполагает приобретение шести самолетов общей стоимостью 45 млн. евро (48,8 млн. долл.). Оплата будет произведена траншами по 9 млн. евро в период с 2023 по 2027 гг. В пакет поставки также войдут комплекты для модернизации в середине срока эксплуатации (MLU), запасные части и вспомогательное оборудование, испытательные стенды и тренажеры.

В 2006 году МО Португалии приобрело три самолета БПА P-3C Update II.5 и два самолета P-3C CUP CG из состава ВС Нидерландов. Они заменили 6 P-3, ранее закупленных из состава ВВС Австралии. Парк был модернизирован компаниями Lockheed Martin и OGMA Industria Aeronautica de Portugal до стандарта P-3C CUP+. Модернизация включала установку РЛС EL/M-2022A(V)3 израильской Elta Systems, систем предупреждения о ракетной атаке AAR-47, ПУ отстрела средств противодействия ALE-47, систем радиоэлектронного обеспечения ALR-95, акустических датчиков AN/USQ-78B, средств связи и ЭО/ИК станций наблюдения MX-15HDi.

Модернизированные самолеты были поставлены в период с 2010 по 2012 гг. и вошли в состав 601-й эскадрильи "Лобос". Основными задачами самолетов "Орион" являются противолодочная и противокорабельная борьба, ведение разведки и поддержка поисково-спасательных операций.

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Страны
Австpалия
Германия
Нидерланды
Португалия
Продукция
P-3 Orion
Компании
Lockheed-Martin
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