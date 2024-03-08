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Польский "Клещ"

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28 февраля 2024 года Агентство по вооружению министерства национальной обороны Польши подписало рамочное соглашение с польским предприятием AMZ-Kutno SA на поставку Войску Польскому 286 перспективных колесных боевых разведывательных машин LOTR Kleszcz ("Клещ") в период 2025-2035 годов. Первый исполнительный контракт в рамках этого соглашения должен быть подписан в этом году.

Изображение перспективной польской боевой разведывательной машины LOTR Kleszcz (с) AMZ-Kutno

LOTR (Lekki Opancerzony Transporter Rozpoznawczy) Kleszcz разработан по одноименной программе на основе соглашения, заключенного еще в декабре 2013 года между Национальным центром исследований и разработок (NCBR) и консорциумом польских предприятий во главе с заводом AMZ-Kutno, и в который входят также Военный институт связи, Военный Институт технологии вооружения и Военный институт химии и радиометрии. Разведывательный вариант машины разработан на базе созданного ранее AMZ-Kutno бронетранспортера Bobr-3 (4х4), первый прототип Kleszcz был представлен на испытания в 2020 году. В польской армии данные машины должны заменить старые БРДМ-2.

Kleszcz (4х4) имеет полный боевой вес до 14 тонн, имеет длину 7 м, ширину 2,5 м и высоту 2,4 м. Машина оснащена 7,2-литровым дизельным двигателем мощностью 326 л.с. и способна развивать скорость по шоссе до 100 км/ч с заппасом хода до 600 км. Подвеска колес независимая. Машина амфибийная, скорость на плаву до 7 км/ч. Заявлена баллистическая защита корпуса уровня STANAG 4659 Level 2 (с возможностью повышения до Level 3) и противоминная Level 2b.

Экипаж БРМ состоит из пяти человек. Машина должна быть оснащена радиолокационным и электронно-оптическим комплексами разведки на подъемных мачтах, быстродействующей аппаратурой передачи данных, пассивным комплексом противодействия с постановкой дымовых помех. Вооружение составит дистанционно управляемый боевой модуль (по ряду сообщений - Kongsberg Protector) с 12,7-мм пулеметом WKM-B и 7,62-мм пулеметом UKM.

Подписание Агентством по вооружению министерства национальной обороны Польши рамочного соглашения с польским предприятием AMZ-Kutno SA на поставку Войску Польскому 286 перспективных колесных боевых разведывательных машин LOTR Kleszcz, 28.02.2024 (с) министерство национальной обороны Польши

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Страны
Польша
Продукция
БРДМ-2
Компании
Kongsberg
Проекты
2020-й год
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