"Примадонна" среди самолетов. Украине будет сложно справиться с F-16 (Politico, США)

Politico: ВСУ столкнутся со сложностями при обслуживании F-16

ВСУ столкнутся со сложностями при обслуживании F-16, пишет Politico. Дело в том, что ремонтировать их сложно, а использование неподготовленных взлетно-посадочных полос может привести к поломке. По сравнению с советскими самолетами истребители F-16 слишком капризные, считает автор статьи.

Вероника Мелкозерова

Джейми Деттмер

Многоцелевые западные истребители помогут Украине уравнять шансы, но использовать самолеты “с запросами” в военное время будет весьма непросто.

Киев — Украина готовится в ближайшие месяцы принять самолеты General Dynamics F-16 Fighting Falcon (“Боевой сокол”), но, чтобы включить хваленые одномоторные истребители в свой арсенал, недостаточно будет лишь обучить пилотов.

Норвегия, Дания, Нидерланды и Бельгия предложат в общей сложности свыше 60 F-16, а многонациональная коалиция в настоящее время занимается подготовкой летчиков и наземный персонал. Эти самолеты —ответ на давнишние просьбы Киева помочь в неравной борьбе с российскими ВВС в небе над Украиной.

Но поднять истребители в воздух будет крайне сложно. Военные аэродромы станут главными целями для российских ударов, за воздухом будет неотрывно следить российские системы ПВО, отдельные трудности возникнут с ремонтом, а использование неподготовленных взлетно-посадочных полос может привести к поломке хрупких самолетов.

Бывший пилот морской пехоты США Том Рихтер, летавший на F-16, когда служил в Национальной гвардии, назвал самолет “чутким зверем” в сравнении с истребителями МиГ и Сухой советской эпохи, к которым украинцы привыкли и которые умеют обслуживать.

“Если вы на авиашоу когда-нибудь щупали МиГ-29, а затем подходили к F-16, то сразу поймете, насколько он высокотехнологичен. Это примадонна, она очень капризна и требует тщательного ухода”, — сказал Рихтер, летавший с позывным “Стейк”. Советские самолеты гораздо грубее, они могут летать с импровизированных аэродромов и вообще менее требовательны в обслуживании”.

В любой другой ситуации Украина построила бы для их работы современные аэродромы и взлетно-посадочные полосы, но в военное время это невозможно.

“Под F-16 действительно придется приладиться: например, подготовить взлетно-посадочные полосы, потому что их шасси более хрупкое, чем у МиГов, колеса меньше, воздухозаборники расположены ниже, и есть риск засорения. Но все решаемо. Есть риски для любой авиации”, — сказал официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

По аэродромам близ линии фронта придется пройтись командам с герметиком, чтобы залатать трещины и выбоины в бетоне. Иначе пара ухоженных взлетно-посадочных полос станет явной мишенью, предположил Джастин Бронк из Королевского объединенного института оборонных исследований.

“Для начала взлетно-посадочные полосы и маршруты руления на объектах должны быть ровными и постоянно чиститься ото всякого мусора, учитывая, насколько одномоторные F-16 с низкой посадкой более чувствительны по сравнению с МиГ-29”, — сказал он.

Самолеты советской эпохи

Это сильно отличается от самолетов, на которых украинцы летают сейчас.

По данным ежегодного военного доклада Международного института стратегических исследований, на начало 2022 года Украина имела 71 истребитель Су-27 и МиГ-29, 14 бомбардировщиков Су-24М и 31 штурмовик Су-25.

В докладе за 2024 год утверждается, что у Украины в общей сложности имеется 78 боеспособных самолетов. Для сравнения, российский парк на третий год конфликта насчитывает 1 169 самолетов.

С начала российской спецоперации Словакия и Польша передали Украине примерно 33 истребителя МиГ-29 — многие из них с обновленной авионикой и модернизированным по стандартам НАТО вооружением.

Находящиеся на вооружении западных ВВС в течение 45 лет F-16 укрепят ВВС Украины и предоставят им гораздо более мощные возможности против российского противника.

“F-16 существенно повысит эффективность нашей авиации. Пилот сможет управлять ракетой с воздуха, определяя цель. Он сможет получать реальные разведданные непосредственно в боевой обстановке и принимать соответствующие решения о поражении целей. Плюс появится возможность применять ракеты “воздух-воздух” дальностью до 180 километров”, — сказал Игнат.

Это может оказаться решающим на полях сражений, где русские утюжат украинских солдат с воздуха планирующими бомбами и ракетами.

Первые истребители поступят уже этим летом, заявили в министерстве обороны Дании.

“Трудно установить фиксированный график передачи истребителей F-16, потому что есть несколько условий, которые предстоит выполнить перед тем, как Украина сможет использовать подаренные самолеты”, — заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, в очередной раз подчеркнув необходимую подготовку украинских аэродромов.

Подготовить почву

Есть и рутинные требования: все, от наборов инструментов до запасных частей и стремянок для обслуживания, должно быть готово, включая оборудование для безопасного обращения с гидразином — легковоспламеняющейся жидкостью для питания аварийной резервной системы F-16.

Даже при том, что украинские летчики и наземный персонал проходят подготовку для полетов и обслуживания F-16, почти наверняка потребуется присутствие в стране высококлассных западных специалистов, предположил Бронк.

ВСУ придется научиться ремонтировать, обслуживать и прятать свои “Соколы” от российских радаров, шпионов и спутников. “Наши техники и авиаинженеры сейчас проходят обучение на Западе вместе с летчиками. Это костяк нашего наземного персонала”, — сказал Игнат.

Игнат считает, что F-16 легче, современнее и технологичнее МиГов. “Это похоже на самолет-конструктор. Не составляет труда вынуть конкретный неисправный узел и сдать его в ремонт, — сказал он. — Это самый распространенный боевой самолет в мире. Во-первых, его легко обслуживать. Во-вторых, он может выполнять как раз те задачи, которые необходимы Украине на данном этапе конфликта”.

Ему вторят украинские военные, проходящие подготовку. Недавно инициатива президента Владимира Зеленского United24 опубликовала ролик, как украинские пилоты и инженеры проходят обучение в Дании.

“Поначалу, когда мы только познакомились с системой, она показалась нам непонятной. Было ощущение, что внедрить ее в украинскую реальность просто нереально. Но теперь я понимаю, что это значительно упрощает работу, экономит время — и вообще прогресс того стоит, если мы хотим развиваться как страна и развивать авиацию”, — сказал техник по имени Игорь.

Пилоты тоже хотят поскорее сесть за штурвал.

“На этом самолете по-настоящему интересно летать. F-16 более маневренный. Такое ощущение, что самолет сам хочет, чтобы им управляли поазартнее”, — заключил украинский пилот с позывным “Рыба-луна”.

Авторы: Вероника Мелкозерова, Джошуа Позанер, Джейми Деттмер