В России создали Ассоциацию разработчиков перспективных систем РЭР, РЭБ и связи

Уже зарегистрировано несколько десятков участников, сообщили в ассоциации

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ассоциация разработчиков перспективных систем радиоэлектронной разведки (РЭР), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи учреждена в России. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Ассоциация разработчиков перспективных систем РЭР, РЭБ и связи зарегистрирована в России. Новая организация объединит частных разработчиков, а также небольшие конструкторские бюро, которые в настоящее время активно занимаются созданием различных изделий, спасающих жизни российским военнослужащим на фронте в ходе специальной военной операции. Сейчас ведется прием новых членов ассоциации, уже зарегистрировано несколько десятков участников", - заявили в ассоциации.

Как отметили в организации, ассоциация является важным дополнением к имеющимся в стране крупным оборонно-промышленным организациям. "Мы видим, что государство уже сформировало хороший скелет с мышечной массой в виде больших корпораций. Наша ассоциация создана в качестве дополнения, которое позволит быстро подстраиваться под ситуацию. Крупное предприятие очень неповоротливо в принятии решений. Частники же, так называемые "гаражники", готовы брать риски на себя", - подчеркнули в ассоциации.

Радиоэлектронная разведка - сбор разведывательной информации на основе приема и анализа электромагнитного излучения. Радиоэлектронная борьба - форма ведения боевых действий, в ходе которой радиоизлучение применяется для воздействия на радиоэлектронные компоненты систем управления, разведки и связи противника.