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ТАСС

В Киеве обвинили Шольца в нежелании передавать ВСУ ракеты Taurus

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Ракета Taurus
Ракета Taurus.
Источник изображения: Leonhard Simon/ Getty Images

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что Украина просит эти ракеты у Германии с мая 2022 года

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут получить дальнобойные ракеты Taurus из-за личной позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступающего против их передачи Киеву. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"Один человек - канцлер Шольц [против передачи Taurus ВСУ]. Сложно сказать, почему. С кем я ни общаюсь в немецком истеблишменте, все говорят, что это исключительно его позиция", - сказал он в интервью изданию "Европейская правда".

Депутат подчеркнул, что Киев начал просить эти ракеты у Берлина еще в мае 2022 года, поскольку ВСУ намерены использовать их для ударов по территории РФ, в том числе по Крымскому мосту.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия не принимала никаких решений, которые позволили бы отправить Украине ракеты Taurus. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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