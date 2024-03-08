Шойгу о перспективах военно-транспортной авиации

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 5 марта 2024 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Возможная визуализация военно-транспортного самолета Ил-212 как гибрида Ил-112В и Ан-72 с двумя двигателями ПД-8 (с) Телеграм-канал "Военный Осведомитель"

Открывая совещание, Сергей Шойгу сообщил, что на фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции Российской Федерацией предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях.

В этих целях созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил - Ленинградский и Московский военные округа.

"Указом Президента РФ от 26 февраля установлено военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны", - сказал Министр обороны.

Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами.

"Продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных Сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации", - добавил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также напомнил, что в прошлом месяце завершилась комплексная реставрация исторического здания штаба Московского военного округа площадью почти 16 тыс. кв. м. Строители завели в него современные коммуникационные и инженерные сети, полностью сохранив фасад и исторические интерьеры.

"В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина за помощь Вооруженным Силам, в том числе в решении задач специальной военной операции", - сказал Министр обороны.

Залы управления округа оборудованы передовыми защищенными видами связи и средствами отображения обстановки.

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Далее глава военного ведомства коротко проинформировал участников совещания о ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

По информации Министра обороны РФ, после бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское - Ласточкино - Северное и продолжает теснить противника в западном направлении.

"Наши военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные перед ними задачи", - отметил Сергей Шойгу.

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Перейдя к тематической повестке совещания, глава российского военного ведомства заслушал доклады о создании легкого военно-транспортного самолета Ил-212 с турбореактивным двигателем ПД-8. Эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72.

Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания.

Кроме этого, он сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт.

Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолета.

Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года.

В продолжение темы Министр обороны предложил обсудить вопрос поставки и ремонта Объединенной двигателестроительной корпорацией двигателей для оперативно-тактической, дальней и армейской авиации.

Как отметил Сергей Шойгу, по итогам прошлого года Корпорация в полном объеме выполнила задания государственного оборонного заказа и обеспечила опережающую отгрузку части продукции по планам уже 2024 года.

Используя только отечественные материалы, конструкторские службы совершенствуют технические и ресурсные характеристики двигателей.

Проводятся комплексные испытания гибридных силовых установок, которые позволят снизить вредные выбросы и существенно повысить топливную эффективность и безопасность эксплуатации летательных аппаратов.

"Отмечу, что достигнутые мощности предприятий Корпорации обеспечивают необходимый уровень летной годности группировки Воздушно-космических сил, задействованной в специальной военной операции", - сказал глава военного ведомства.

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В продолжение тематической части совещания были рассмотрены вопросы поддержания исправности парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", в частности, ход капитального ремонта двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на машины данного класса.

Эту задачу в интересах Минобороны России решает акционерное общество "УЗГА", успешно реализующее мероприятия по импортозамещению элементов двигателя украинского производства.

На сегодня, по информации главы военного ведомства, отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей. Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет.

В настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т, начало которого намечено на четвертый квартал 2027 года. Это позволит повысить объемы воздушных перевозок в интересах Вооруженных Сил.

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