Три M1 Abrams "стали лишь новыми трупами", пишет Питер Сучиу в статье для журнала The National Interest

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу назвал Украину "кладбищем танков" в свете уничтожения в зоне конфликта предоставленной Киеву западной бронетехники.

Как он отметил, "меньше чем за неделю Украина увидела уничтожение трех танков M1 Abrams, согласно сообщениям, российскими управляемыми противотанковыми ракетами". "Украина стала кладбищем танков, и, хотят американские военные признавать это или нет, три танка M1 Abrams стали лишь новыми трупами на нем. Они сгорели как любые другие танки и как тысячи танков до них", - подчеркнул Сучиу.

"США первоначально поставили Украине 31 танк M1 Abrams, этот шаг критиковали, называя его недостаточным для значимого изменения динамики на поле боя. Появление западных танков, включая британские Challenger 2 и германские Leopard 2, было осложнено трудностями, которые возникли у украинских экипажей, которые привыкли к советским моделям. В свете этого зона украинского конфликта была названа "кладбищем танков", - добавил Сучиу.

"Помимо того факта, что Украине нужны сотни танков, а не десятки, есть также проблема с тем, что киевские военные имеют накопленный за десятилетия опыт с танками советского образца. Предоставленные Западом танки сильно отличаются, и ускоренного курса обучения не хватит для подготовки экипажей к использованию этих машин", - пояснил обозреватель.