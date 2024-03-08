Производитель сообщил о преимуществах противодроновых ружей со спиральными антеннами

Такие ружья позволяют обезопасить бойцов в СВО от излучения, рассказал технический специалист компании "ЭЛИАРС", производящей такие устройства

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Антенны "спиральной" формы, применяемые в российских противодроновых ружьях, способны обезопасить бойцов от мощного излучения. Об этом ТАСС сообщил технический специалист компании "ЭЛИАРС", производящей такие устройства.

"Антенны с круговой поляризацией, в отличие от антенн с линейной поляризацией, позволяют добиться той же эффективности при меньшей мощности. Для надежного подавления им достаточно 10-20 Ватт. <...> Китайцы в своих ружьях используют около 140 Ватт. Но это просто огромные цифры - от 600 Ватт уже используют в микроволновках. А люди на фронте из этих ружей каждый день стреляют и держат возле головы, что создает риски для здоровья", - сказал он.

Как добавил специалист, антеннам с линейной поляризацией сложнее "перебить" волну управления или передачи информации, поэтому, чтобы помеха сработала, сигнал должен быть очень мощным. Высокая мощность сигнала в свою очередь может приводить к перегреву и выходу из строя электроники ружья - спиральные антенны лишены этих недостатков.

Ранее специалист компании сообщил об эффективности противодействия антидронового ружья ПАРС-5, оснащенного спиральной антенной, украинским дронам класса "Баба Яга", который защищен от воздействия систем радиоэлектронной борьбы.

"ЭЛИАРС" является разработчиком антидроновых ружей "ПАРС-4" и "ПАРС-5", стационарных модулей "Сектор", а также радиолокаторов, приемников и СВЧ-аппаратуры, применяемой в автоматизированных комплексах РЭБ.