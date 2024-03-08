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Известия.ru

В Минобороны сообщили об уничтожении Abrams экипажем танка Т-72Б3

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Рубцов Андрей

МО РФ: экипаж Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил Abrams на авдеевском направлении

На авдеевском направлении экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил танк Abrams производства США. Об этом в среду, 6 марта, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли на авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое порождение силе и технике семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новопокровское, Очеретино, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, российские военнослужащие отразили три атаки штурмовых групп украинской армии в районах населенных пунктов Ленинское и Новгородское, а также девять контратак в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка и Водяное Донецкой Народной Республики (ДНР), добавили в Минобороны.

«Противник потерял до 460 военнослужащих, два танка, один из них Abrams производства США был уничтожен экипажем танка Т-72Б3 с первого выстрела, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении российские войска также поразили гаубицу «Мста-Б», а также две гаубицы М119, боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Об уничтожении первого танка Abrams, принадлежащего ВСУ, стало известно 26 февраля. 4 марта Минобороны РФ сообщило об уничтожении на авдеевском направлении второго Abrams. 5 марта военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал кадры уничтожения третьего Abrams.


6 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад переоценил Abrams, что было наглядно продемонстрировано российскими военными, уничтожившими три из пяти таких машин на авдеевском направлении. Западная пропаганда уже не раз намеренно преувеличивала достоинства поставляемой на Украину техники, подчеркнул Пушилин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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4 комментария
№1
08.03.2024 17:54
Он одним этим выстрелом уничтожил всю пропаганду СМИагентов о превосходстве "Абрамсов" над Т-72,а ведь "Абрамс" создавался как "антитанк" против Т-72. Можно рассуждать о поражении "Абрамсов" БЛА-дронами ,ПТУРами и т.д.,но уничтожение танка танком это совсем другое. Это такой удар по престижу западного танка,что мама не горюй.
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№2
08.03.2024 17:57
Как бы, противеречивая новость. Многие говорят, что его из ПТРК вальнули.
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№3
08.03.2024 20:15
Цитата, wedmed5 сообщ. №2
есть видос.
0
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№4
09.03.2024 12:01
Цитата, aleks55 сообщ. №1
СМИагентов о превосходстве "Абрамсов" над Т-72,
Да тут и без СМИ хватало.
Вспомните как на форуме АлександрА рассказывал как Абрамсы и Леопарды с 4 км будут БОПСами расстреливать.
Еще метровую броню притаскивал с игрушек.
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