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Стало известно о проблемах с конструкцией американского корабля Orion

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Фото: Kim Shiflett / Nasa / Globallookpress.com
Фото: Kim Shiflett / Nasa / Globallookpress.com.

SpaceNews: НАСА изучает проблемы с конструкцией люка лунного корабля Orion

НАСА изучает проблемы с конструкцией бокового люка американского пилотируемого корабля Orion, предназначенного для полетов астронавтов к Луне. Об этом пишет SpaceNews.

Во время открытого заседания Консультативной группы по аэрокосмической безопасности стало известно, что НАСА в течение шести-девяти месяцев рассматривало «ряд проблем» с боковым люком корабля, которые могут повлиять на его способность открываться в нештатных ситуациях, например, на стартовой площадке или при приводнении.

Член группы Уильям Брэй, который рассказал о возникшей проблеме, не раскрыл подробностей. Ссылаясь на ежегодный отчет Консультативной группы по аэрокосмической безопасности, издание пишет, что речь может идти о проблеме перепадов давления с двух сторон люка. Представитель НАСА Рэйчел Крафт сообщила SpaceNews, что существует потребность в дополнительном анализе работы петель бокового люка при изменении давления в аварийных и штатных ситуациях.

Еще одной проблемой, которая обсуждалась специалистами, стала эрозия теплозащитного экрана Orion, наблюдавшаяся во время вхождения космического корабля в атмосферу Земли в рамках миссии Artemis 1 в декабре 2022-го.

В ноябре того же года со стартового комплекса 39B в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде (США) была впервые запущена сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS), которая доставила космический корабль Orion на окололунную орбиту.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
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