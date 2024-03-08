infoBRICS: утечка переговоров грозит прямым столкновением Германии и России

Публикация разговора немецких военных о ракетах Taurus – прямое доказательство участия западных спецслужб в планировании террористических операций на территории России, пишет infoBRICS. Германия стала "послушной овечкой" НАТО и готова вступить в конфликт на Украине.

Лукас Лейрос (Lucas Leiroz)

Факты указывают на то, что Запад готовит провокацию против России. Новый скандал, связанный с планом нападения Германии на российскую гражданскую инфраструктуру, порождает опасения по поводу риска прямой конфронтации между русскими и немцами в обозримом будущем.

Российские СМИ недавно опубликовали утечку записи разговора высокопоставленных немецких офицеров. В перехваченных переговорах участвовали командующий ВВС ФРГ генерал Инго Герхарц, бригадный генерал Франк Грефе и сотрудники центра воздушных операций космического командования Бундесвера Фенске и Фроштедте. Темой разговора была разработка стратегии по поставкам и использованию ракет Taurus на Украине.

Офицеры обсудили, как лучше всего использовать там эти ракеты. По их мнению, Крымский мост является интересной, хотя и "труднопоражаемой" целью. Они пришли к выводу, что российские склады боеприпасов должны быть атакованы, и если использовать французский истребитель Dassault Rafale вместе с Taurus, то это увеличит шансы на успех.

Иными словами, высокопоставленные немецкие военные обсуждали, как атаковать демилитаризованную территорию России и уничтожить гражданскую инфраструктуру. Таким образом, эта утечка является прямым доказательством того, что западные спецслужбы участвуют в планировании и проведении террористических операций на мирной территории России, тем самым подтверждая заявления, которые были ранее сделаны по этой теме.

Но пока немецкие офицеры обсуждали план нападения на Россию, канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил отправку войск НАТО на Украину. Он также отрицал риск прямой конфронтации с Москвой. Шольц, похоже, пытался снизить градус напряженности или просто "ввести в заблуждение" Россию и общественность относительно реальных планов западного альянса. Однако утечка этого разговора свела на нет любые попытки обуздать коллективный страх.

Берлин признал факт перехвата разговора немецких военных, но вместо того, чтобы предоставить какое-либо правдоподобное объяснение, обвинил Россию в "ведении информационной войны" и попытках "посеять раздор". Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что "время обнародования записи было выбрано не случайно", и она была направлена на "дестабилизацию Германии и Запада в целом". Он даже назвал это частью "информационной войны России" и "гибридной дезинформирующей атакой".

Скандал с утечкой разговора произошел в то время, когда некоторые западные лидеры открыто признают, что готовятся к прямой конфронтации с Россией. Столкнувшись с очевидным провалом на Украине, западноевропейские страны, обманутые американским нарративом о том, что Киев является "щитом" против "российского нашествия", начинают поспешно готовиться, полагая, что конфликт неизбежен.

Очевидно, что Россия не заинтересована в конфликте с Европой. В основе специальной военной операции (СВО) на Украине лежат конкретные причины, связанные с национальной безопасностью. У Москвы пока нет подобных опасений в отношении европейских стран. Но милитаризация Европы и откровенная русофобия могут вынудить Россию принять ответные меры. Другими словами, европейские страны, руководствуясь антироссийской паранойей, могут сами разжечь конфликт в будущем, создав своего рода самоисполняющееся пророчество.

Случай Германии особенно интересен, поскольку общеизвестно, что Берлин подчиняется США и НАТО. Русофобия растет день ото дня. Москва никогда не проявляла агрессии по отношению к Германии, всегда была готова к мирным переговорам по восстановлению дипломатических и экономических отношений. При этом США, Великобритания и другие страны НАТО всегда пытались заставить Германию служить их интересам – как, например, посредством террористической атаки на "Северный поток".

Несмотря на многочисленные унижения со стороны своих западных "партнеров", Германия остается "послушной овечкой" НАТО, сохраняя иррациональную враждебность к России. Некоторые эксперты полагают, что это отчасти связано с историческим реваншизмом в связи с победой СССР над фашизмом во Второй мировой войне. Как известно, русофобия всегда была центральным аспектом фашистской идеологии, что объясняет, почему Берлин с его антироссийским реваншистским менталитетом готов встать на сторону украинских неонацистов.

Со своей стороны, российские власти уже давно дали понять, что воспринимают текущую европейскую политику как подготовку к войне. Москва не хочет, чтобы этот конфликт произошел, но подчинение НАТО, русофобия и иррациональность, похоже, являются главными аспектами нынешней европейской, в том числе германской, внешней политики.

Лукас Лейрос – журналист, исследователь Центра геостратегических исследований, геополитический консультант.