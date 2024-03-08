Космические силы США запланировали уменьшить спутники GPS

SpaceNews: космические силы США планируют создать уменьшенные спутники GPS

Космические силы США рассматривают предложения промышленности, предусматривающие создание прототипа спутника Global Positioning System (GPS), отличающегося небольшими размерами, массой и стоимостью. Об этом пишет SpaceNews.

Прототипы космических аппаратов планируется использовать в разработке будущей концепции GPS, при этом текущая программа GPS IIIF остается неизменной. «В настоящее время нет официального продолжения программы GPS IIIF», — заявили в американском военном ведомстве.

Новые спутники должны быть совместимы с текущими и будущими космическими аппаратами GPS, а также соответствующим пользовательским оборудованием.

В корпорации Lockheed Martin, которая производит спутники GPS IIIF, запрос Космических сил США рассматривают в качестве дополнения к основной действующей программе.

В январе заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс заявила, что Россия и Китай развертывают средства противодействия американской глобальной спутниковой навигационной системе GPS, тем самым превращая космос в пространство для ведения боевых действий.