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Военное обозрение

Болгарский журналист сообщил о готовящейся передаче Украине снятых с консервации САУ «Гвоздика» и БРДМ-2

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время власти Болгарии приступают к передаче Украине самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и БРДМ-2. Об этом сообщает болгарский журналист Александров.

По утверждению журналиста, Украине передают снятые с консервации САУ и БРДМ. Кроме того, Болгария уже начала отправку обещанных ранее бронетранспортеров. Об этом сообщает местное телевидение.

Известно, что уже загрузили первый из 110 бронетранспортеров, предназначенных для Украины. Бронемашины будут отправлять киевскому режиму партиями по шесть единиц в каждой. Вплоть до последнего времени отправка военной техники задерживалась из-за просьб болгарского военного ведомства оплатить транспортные расходы.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, мы видим, что власти Болгарии, несмотря на негативное отношение к происходящему довольно внушительной части населения страны, продолжают поставлять Украине старую военную технику, которая вплоть до последнего времени находилась на складах вооруженных сил и министерства внутренних дел страны.

Источник изображения: topwar.ru

Действия Болгарии являются проявлением недружественной позиции руководства этой страны по отношению к России. Несмотря на известные моменты в истории российско-болгарских отношений, связанные с освобождением Болгарии от ига Османской империи, и в Первой, и во Второй мировых войнах страна находилась на стороне врагов Российской империи и Советского Союза соответственно. Теперь история повторяется, и прозападные болгарские власти опять помогают воюющей с российской армией Украине.

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Страны
Болгария
Россия
Украина
Продукция
БРДМ-2
Гвоздика
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