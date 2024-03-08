Инженерный танк на базе Т-90 заметили в зоне СВО

Российскую инженерную машину ИМР-3М на базе Т-90 заметили в зоне СВО

Модернизированную инженерную машину разграждения ИМР-3М, которую построили на базе танка Т-90, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке видна ИМР-3М с поднятым бульдозерным отвалом, которая двигается по дороге в зоне СВО. Инженерная машина предназначена для обеспечения продвижения войск, прокладывания путей, проходов в каменных и лесных завалах. Также ИМР-3М способна выполнять земляные и погрузочно-разгрузочные работы.

В состав оборудования машины входит универсальный бульдозер, ножевой колейный минный трал с электромагнитной приставкой и телескопическая стрела на поворотной башне. Универсальное крепление стрелы позволяет ей нести различное оборудование. Машина вооружена пулеметом калибра 12,7 миллиметра.

В январе источники «Известий» сообщили, что российские саперы до конца года получат универсальные бронированные инженерные машины (УБИМ) и принципиально новые машины инженерной разведки, способные уничтожать минные поля и разрушать укрепления противника.

В декабре стало известно, что инженерные войска Центрального военного округа в ноябре получили инженерные машины разминирования ИМР-2 и тяжелые механизированные мосты ТММ-3.