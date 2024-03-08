«Нужно быть стойкой, потому что на тебя смотрят ребята»

Девушки — участницы СВО рассказали «Известиям» о своей службе, боевых товарищах и переживаниях

Екатерина Антропова почти девять лет службы в армии работала с документами, но с началом СВО изучила основы оказания первой помощи и отправилась в госпиталь в зону СВО. Ирина Коваль подписала контракт, получив воинскую специальность в учебном военном центре при гражданском вузе, — теперь она обеспечивает связь недалеко от линии боевого соприкосновения. Екатерина и Ирина — лишь две из 37,5 тыс. женщин, которые служат сегодня в российской армии. 6 марта министр обороны Сергей Шойгу поблагодарил всех их за добросовестную службу. А «Известия» накануне Международного женского дня пообщались с девушками — участницами СВО, узнали об их первых впечатлениях в зоне боевых действий, о том, как отнеслись к их выбору в семье, с какими страхами им пришлось столкнуться, и оправдались ли они.

«Здесь человечность проявляется больше»

Екатерина Антропова родилась в Забайкальском крае в семье военных. До 2013 года работала в гражданской сфере, но потом поняла, что хочет продолжить семейную традицию. Подписала контракт. Первое время служба была связана с работой с документами. Но всё изменилось после начала специальной военной операции. Желание приносить пользу привело в медицинскую службу. Екатерину обучили основам оказанию первой помощи. В июне 2023 года она направилась в первую командировку.

Родители переживали, но поддержали дочь, сказали, что «гордятся ею, и это правильный выбор». Молодой человек тоже не отговаривал, он сам военнослужащий, поэтому понял ее решение. По словам девушки, ей и самой проще взаимодействовать с ним там, чем сидеть дома.

Сержант Екатерина Антропова Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— С самого начала СВО просматривала СМИ, кто-то какие-то истории рассказывал. Но когда мы подъезжали на поезде, и я увидела первую разбитую отбуксированную технику, только тогда я поняла, что всё серьезно. А потом приехала в сам госпиталь, увидела ребят, и пришло осознание, что работа сейчас начнется по полной программе, — вспомнила свои первые ощущения и мысли Екатерина.

В госпитале в ее обязанности входит сопровождение раненых бойцов: их встреча, регистрация, амбулаторное ведение документации, журналов. Если большой наплыв, то приходится ассистировать врачам — наложить гипс, лангету, вколоть обезболивающее.

— Поначалу было сложно. Я еще сентиментальный человек. Но у меня прекрасный начальник медицинской службы. Она сказала, что ни в коем случае нельзя слабинку давать. Наоборот, нужно быть стойкой, потому что на тебя смотрят ребята, им нужна твоя психологическая поддержка, и тогда всё будет хорошо, — поделилась она.

Екатерина отметила, что для ее пациентов исключительно важна связь с близкими.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко Источник изображения: iz.ru

— Чтобы подбодрить бойцов, я всегда спрашиваю про родных, потому что каждого дома кто-то ждет, или помогаю им созваниваться с близкими, если ребята без телефона. Связь с домом очень важна, — рассказала она. — Здесь человечность проявляется больше у каждого. Нет такого, что кто-то кого-то бросил, или еще что-то такое. Всегда поддерживаем друг друга.

Девушка подчеркнула, что страшно бывает, но больше она беспокоится за состояние пациентов и за их будущее — как они доберутся, поели ли они, как прошла перевязка.

— На самом деле ребята все замечательные. При выписке всегда говорят добрые слова, благодарят, это самое ценное, — подчеркнула она.

Сейчас Екатерина служит старшим санитаром госпитального отделения, у нее уже две медали — «Участнику специальной военной операции» и «За воинскую доблесть» II степени.

«Без связи нет управления, без управления нет победы»

Для Ирины Коваль военные всегда были примером мужества и отваги, и она сама решила пойти на военную службу. В армии уже более двух лет. После школы поступила в гражданский университет телекоммуникации и информатики, в учебном военном центре при вузе получила воинскую специальность. По окончании обучения подписала контракт.

Летом 2022 года гвардии лейтенанта Ирину Коваль направили в командировку в зону специальной военной операции командиром радиорелейного взвода.

— Так как я всё-таки человек гражданский, было, конечно, тяжеловато втянуться, потому что это совершенно другая жизнь, — вспоминает она. — Когда я пришла молодым лейтенантом, еще ничего не знала, поэтому меня обучали всему. Основа у меня была, ведь я училась на инженера связи, но при этом еще многое предстояло изучить. На самом деле это очень интересно, и я старалась получать информацию от всех, кто мог мне ее предоставить. И просто, наверное, как губка пыталась это всё впитать.

Лейтенант гвардии Ирина Коваль Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В задачи взвода Ирины входит обеспечение стабильной связью и руководства, и нижестоящих подразделений, мониторинг всех переговоров, видеоконференции, дежурство на боевых постах. По словам девушки, каждая аппаратная индивидуальна, и нужно изучить их все — в объеме информации, которую нужно запомнить, и заключается сложность ее работы.

— Страх, наверное, присутствует у всех, но тот позитив, которые создает твое подразделение, твои товарищи, которые тебя поддерживают так же, как и ты их поддерживаешь, помогают этот страх куда-то убрать. Больше каких-то положительных эмоций всё-таки запоминается, — рассказала офицер.

Аппаратные в зоне специальной военной операции работают днем и ночью. Если пропадет связь, ее нужно быстро восстановить.

— Без связи нет управления, без управления нет победы, — отметила Ирина. — У меня в подчинении мужчины, но я не скажу, что мне было как-то сложно, потому что ребята все взрослые, понимают, где находятся, кто перед ними стоит, всё-таки командир.

Девушка вспомнила, как ей было страшно рассказать о предстоящей командировке матери, и как той нелегко далось это известие. Но постоянная связь с дочерью и знание, что с ней всё хорошо, успокаивают ее. По словам Ирины, до попадания в зону СВО, всё кажется пугающим, но на самом деле реальность лучше, чем ожидания.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— Сейчас очень сложно куда-то прямо далеко смотреть, поэтому пока я живу здесь и сейчас, исполняю свои должностные обязанности и пытаюсь как-то развиваться в профессиональном плане. Это мне пригодится в любом случае, продолжу ли я службу или уйду в гражданские структуры, — подвела итог Ирина.

На день войск связи в 2022 году командир части наградил ее ведомственной медалью «За воинскую доблесть» II степени за выполнение боевых задач.

— Очень приятно, что как-то оценили, хотя каждый из нас думает: я же ничего такого не делаю, просто выполняю свои должностные обязанности. Поэтому, когда мне сказали о награде, была просто буря эмоций, но при этом немножко страшно получать ее. Это первая моя медаль, — поделилась своими эмоциями гвардии лейтенант Коваль.

И призналась: награда дала ей осознание, к чему стремиться, понимание, что ее труды оценили, и нужно идти в таком направлении и дальше.

Юлия Леонова