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ТАСС

Мантуров: Россия и США сохраняют сотрудничество в космосе

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Члены экипажа МКС
Члены экипажа МКС.
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Это касается и проекта МКС, и программы перекрестных полетов, сказал вице-премьер - глава Минпромторга

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Россия и США продолжают сотрудничество в космосе, в частности по проекту Международной космической станции. Об этом рассказал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе лекции "Технологический суверенитет России для построения равных возможностей" на марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"Мы открыты к международному диалогу по космосу, даже в нынешних условиях сохраняем сотрудничество с США. Это касается и проекта МКС, и программы перекрестных полетов", - рассказал он.

В декабре прошлого года сообщалось, что Роскосмос и NASA планируют продолжить перекрестные полеты по программе Международной космической станции (МКС) до 2025 года включительно.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Участие в фестивале принимают 20 тысяч человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия. 

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Мантуров Денис
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