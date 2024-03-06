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Известия.ru

В СМИ рассказали о новой возможности российских антидроновых ружей

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Дрон «Баба-Яга»
Дрон «Баба-Яга».
Источник изображения: Яндекс

ТАСС: российские антидроновые ружья смогут подавлять БПЛА класса «Баба Яга»

Российские антидроновые ружья благодаря внедрению спиральных антенн теперь могут подавлять украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) класса «Баба Яга». Об этом 5 марта рассказал в беседе с ТАСС технический специалист компании «ЭЛИАРС».

По его словам, спиральные антенны в отличие от классических с линейной поляризацией обладают рядом преимуществ. Например, они надежнее подавляют, а также избавляют от необходимости целиться, так как создают облако помех, воздействующих на беспилотник с разных углов.

«Если мы уже примерно знаем, куда он (дрон. — Ред.) летит, то просто ставим охранника с ружьем на объекте, и каждый раз, когда «Баба Яга» приближается, он ее заглушает. Она теряется, перелетает на 100 м дальше. Восстанавливает связь, снова прилетает, он снова ее глушит. Дрон летает туда-сюда, а это ведь трата энергии. Так что со временем он или вернется, так и не выполнив полетное задание, либо у него кончится заряд и он упадет», — объяснил принцип работы специалист.

Он также напомнил, что «Бабой Ягой» называют широкий спектр модифицированных сельскохозяйственных дронов с различными характеристиками. При этом у них есть сразу несколько приемников сигнала, алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты и алгоритм поведения на случай потери связи.

Ранее, 6 февраля, на национальной выставке гражданской авиации NAIS была представлена отечественная система противодействия дронам, которая в своей работе активно использует технологии искусственного интеллекта.

До этого, 4 февраля, в Минобороны РФ рассказали, как ефрейтор Тахир Рахманов обнаружил на подлете к позициям Вооруженных сил (ВС) РФ неустановленный БПЛА. Он классифицировал цель как гексокоптер «Баба Яга», а затем открыл огонь по цели из стрелкового вооружения. Беспилотник был уничтожен и рухнул в лесополосе в 300 м от расположения российских войск.

Ранее, 27 января, в распоряжении «Известий» появились кадры с очередным сбитым украинским дроном «Баба Яга». Его уничтожили бойцы ВС РФ из стрелкового оружия.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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