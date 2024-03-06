Иранцы признались, что скопировали свой танк с российского Т-72 (Hamshahri, Иран)

Современный иранский танк "Каррар" во многом повторяет свой российский прототип, пишет Hamshahri. Читатели газеты оценили характеристики бронемашин и сравнили, какой танк лучше.

Танк "Каррар" является на данный момент самой современной боевой бронированной машиной ВС Ирана. Впервые его презентовали в 2016 году, и во время презентации было заявлено, что танк имеет оптико-электронную систему управления огнем, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и возможность ведения огня по статичным и движущимся целям. Эти возможности позволяют танку атаковать позиции противника в любое время суток и в любых географических условиях.

"Каррар" был спроектирован на основе конструкции трех самых передовых танков современного мира — российского Т-90, американского М1 Абрамс и британского Челленджер 2. В танке "Каррар" используется новый двигатель оптимизированной конструкции, мощность которого составляет от 1000 до 1200 лошадиных сил. Не исключено, что двигатель к этой машине будет поставлять и обслуживать Россия. Также есть вероятность, что танк будет использовать и отечественный двигатель мощностью до 1300 лошадиных сил, производство которого было запущена не так давно.

Интенсивная работа над проектом нового танка "Каррар" началась сразу после того, как в 2015 году отказались от покупки российского Т-90. Танк вооружен стандартной 125-мм пушкой, которая является надежным и проверенным орудием и может стрелять широким спектром боеприпасов по самым разным целям. Танки, заказанные сухопутными подразделениями элитных войск Корпуса стражей исламской революции, оснащены командирским пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм с дистанционным управлением, которым оператор может пользоваться изнутри бронемашины. Также танк вооружен пулеметом ПКТ, соосным с основным калибром.

Основным вооружением танка является, как уже отмечалось, 125-мм пушка, разработанная для танка Т-64 еще в 60-е годы прошлого века. С тех пор она состоит на вооружении танков Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90. Кроме того, ее используют вооруженные силы некоторых других государств. Эта пушка также может вести стрельбу противотанковыми ракетными комплексами "Снайпер" 9М119, дальность поражения которых составляет от ста метров до шести километров, а ее бронепробиваемость эквивалентна 950-мм листовой стали. Ее также можно использовать и против воздушных целей, в частности, против вертолетов. Конечно, эти комплексы довольно дороги, и потому ими оснащают только особые подразделения. Как и в случае аналогичного российского танка Т-90 и других российских бронемашин, начиная с Т-64, в иранском танке используется автоматическое наведение, а экипаж состоит из трех человек (механик-водитель, командир и наводчик-артиллерист). Автоматический пулемет танка имеет готовый к выстрелу боекомплект из 22 снарядов, продолжительность типовой очереди которых составляет от 5 до 8 секунд.

Этот танк оснащен системой автоматики орудия для стрельбы изнутри боевого коридора, приспособлен для прохождения труднодоступных участков местности, ям и рек, перемещается под водой и имеет возможность маскировки от противотанковых средств. Как утверждают некоторые чиновники из Минобороны Исламской Республики, танк в некоторых отношениях даже более совершенен, чем российский Т-90, но в целом он имеет сходство с Т-90МС.

О том, что "Каррар" имеет много общего с российским Т-90, сообщало издание National Interest летом прошлого года. А данный российский танк, следует напомнить, является одним из самых лучших в мире, наряду с передовой военной продукцией других стран, как то: немецкий "Леопард", британский "Челленджер", американский "Абрамс М1А2", и южнокорейская "Черная пантера".

Тактико-технические характеристики танка "Каррар"

Вид: основной наступательный боевой танк

Производство: Иран

На боевом дежурстве: с 2017 г. по настоящее время

Производитель: "Бани Хашем Армор Индастриз"

Количество произведенных единиц: 800

Вес: 51 тонна

Длина: 9,5 м (со стволом пушки), 7 м — длина корпуса

Ширина: 3,7 м

Высота: 2,3 м

Экипаж: 3 чел — механик-водитель, командир, наводчик-артиллерист

Комментарии читателей Hamshahri:

Моджтаби

Похоже, просто взяли советский Т-72 и перекрасили…

Насэр Х-и

Я сам имел отношение к постройке танка. Участвовал в процессе. Конечно, там много от советского Т-72, однако многое и изменено. То, что осталось — это корпус и пушка 125 мм, она у всех стандартна, а все остальное, от двигателя до системы наблюдения и ведения огня — все современно и почти идеально.

Гость

Да, был в основе Т-72, но он был модернизирован и обновлен. Взять что-то чужое за образец — лучше, чем просто сидеть и мечтать о чем-то своем, все равно и тут была большая работа, да не устанут их руки!

Раб божий

Вертолеты, ракеты, танки, спутники и их производство находится в руках самоотверженных революционеров, а производство автомобилей, банковское дело и некоторые отрасли гражданской промышленности — в руках западных предателей, и пока это будет так, будут и проблемы. Людям следует это знать, пока они это не осознают, ситуация не улучшится.

Иман Солтани

Я на самом деле не знаю, почему растущая мощь и авторитет Ирана так непереносимы для некоторых лиц, которые пытаются здесь лгать и унижать нашу страну. Как вы думаете, в чем причина?

Хосейн З.

За силу иранской нации отвечают четыре вещи: вера в бога, гиперзвуковые ракеты, современные истребители и сильная экономика