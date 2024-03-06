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"Горят так же, как и другие". ВСУ потеряли уже три танка Abrams (Military Watch Magazine, США)

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Горящий танк Abrams подразделений ВСУ, уничтоженный ударом FPV-дрона
Горящий танк Abrams подразделений ВСУ, уничтоженный ударом FPV-дрона.
Источник изображения: Telegram/Владимир Сальдо

MWM: уже три американских танка Abramsуничтожены на Украине

ВСУ потеряли уже три танка Abramsи одну ремонтно-эвакуационную машину на базе Abrams, пишет MWM. Американская техника оказалась уязвима перед российской артиллерией и беспилотниками.

ВСУ потеряли в бою с российскими войсками второй танк М1А1 “Абрамс” (Abrams), что подтверждается кадрами, опубликованными 3 марта. Всего девятью днями раньше, 23 февраля, появились первые видео, подтверждающие переброску этого типа бронетехники на передовую, а еще через три дня стало доподлинно известно о первом подбитом танке. Российские источники утверждают, что наряду со вторым танком была уничтожена и гусеничная машина разминирования на базе шасси “Абрамс”.

1 марта командир расчета БПЛА сообщил государственным СМИ, что еще один “Абрамс” был уничтожен в последнюю неделю февраля: “Первый “Абрамс” был полностью уничтожен с помощью FPV-дрона (с видом от первого лица. – Прим. ИноСМИ). Вторым под удар артиллерии попала эвакуационная бронированная машина на базе “Абрамса”.

Чуть более чем через сутки также беспилотником был подбит третий “Абрамс”. Но на этот раз экипаж сориентировался и успел уйти своим ходом”. Он добавил, что американские танки оказались уязвимы перед артиллерией и беспилотниками.

На кадрах от 23 февраля видно, как один “Абрамс” стоит неподвижно на обочине недалеко от линии фронта. Это подкрепило распространенные догадки, что он мог быть подбит в бою и брошен и что, возможно, это та самая машина, которую упомянул неназванный командир беспилотника. В результате совокупные потери составляют три танка и одна броневая ремонтно-эвакуационная машина. Также возможно, что на обнародованной 3 марта видеозаписи запечатлено уничтожение второго танка в феврале, о чем говорил оператор беспилотника, просто произошла задержка с публикацией.

Первый “Абрамс” был обездвижен 23 февраля одноразовым беспилотником-камикадзе и добит попаданием из переносного противотанкового гранатомета. Остается неясным, как была уничтожена вторая машина, хотя некоторые источники отмечают, что причиной этому также стал удар беспилотника. Всего же после некоторой задержки ВСУ получили 31 “Абрамс”, начиная с последней недели сентября. Таким образом, в отличие от другой бронетехники, такой как немецкие танки “Леопард 2 (Leopard 2) и американские БМП машины M2 “Брэдли” (Bradley), понесшей в 2023 году тяжелые потери, американские танки в летнем наступлении на российские позиции не участвовали. Танки находятся на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады.

Российские источники широко освещают уничтожение “Абрамсов” как последнюю в ряду многочисленных пиар-побед в ходе продолжающейся кампании на Украине, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 26 февраля: “С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие”. Ранее уже предполагалось, что “Абрамсы” начнут нести потери сразу же после переброски на линию фронта. До этого M1A1 продемонстрировал лишь весьма скромную живучесть на службе Ирака и Саудовской Аравии в боях гораздо меньшей интенсивности против легковооруженных повстанцев.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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