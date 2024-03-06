РКС разрабатывает светозащитные покрытия для звездных датчиков

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты компании "Азмерит" представили образцы защитного покрытия для деталей малогабаритных звездных датчиков с коэффициентом поглощения излучения видимого диапазона 99,6%, сообщила во вторник пресс-служба холдинга "Российские космические системы" (РКС), в состав которого входит компания.

"Для работ в этой области "Азмерит" создал специализированную лабораторию светопоглощающих покрытий, оснащенную современным высокотехнологичным оборудованием. В её задачи входит разработка и нанесение металлизированных защитных покрытий на детали звёздных датчиков - приборов, предназначенных для точного определения углового положения космического аппарата на заданной орбите", - сказано в сообщении.

По словам заместителя генерального директора компании "Азмерит" Марата Абубекерова, разрабатываемые новой лабораторией "чёрные" покрытия используются в светозащитной системе оптического тракта звездных датчиков для минимизации разнообразных бликов и лучей от Солнца, Луны и края Земли.

"Это позволит улучшить качество и рабочие характеристики приборов, уменьшит размеры бленд и, соответственно, приборов", - отметил Абубекеров, которого цитирует пресс-служба.

Здесь пояснили, что для создания светозащиты в ходе химической реакции металлизированное покрытие осаждается на сплав алюминия, из которого изготовлены детали бленды (насадка перед входным окном оптических приборов) звёздных датчиков. Поры покрытия имеют характерный размер длины волны излучения видимого диапазона. Вследствие этого электромагнитная волна, попадая в узкий канал поры покрытия, после многократного отражения внутри канала поглощается его стенками.