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Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ

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Селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ
Селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 5 марта. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 5 марта провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Открывая совещание, Сергей Шойгу коснулся ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

"После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское-Ласточкино-Северное и продолжает теснить противника в западном направлении", – сказал С.Шойгу.

"Наши военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные перед ними задачи", – подчеркнул С.Шойгу.

Оценивая в целом военно-политическую ситуацию на западных границах, С.Шойгу заявил, что два новых военных округа появились в России из-за усиления угрозы со стороны Североатлантического альянса.

"На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях. Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил – Ленинградский и Московский военные округа", – сказал С.Шойгу, отметив, что принятые меры "позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами".

По словам министра обороны, Россия продолжит совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно угрозам безопасности страны.

"Продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации", – сказал он.

Переходя к тематической повестке дня заседания, С.Шойгу сообщил, что опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-212 с реактивными двигателями планируется создать к концу 2026 года.

"Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолета. Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года", – сказал министр.

Он отметил, что легкий военно-транспортный самолет Ил-212 будет оснащен турбореактивными двигателями ПД-8. "Эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72. Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания", – сказал С.Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что самолет сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт.

С.Шогу также предложил рассмотреть вопрос поддержания исправности парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

По его словам, "ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет".

Он подчеркнул, что задачу капитального ремонта двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на машины данного класса, в интересах Минобороны решает Уральский завод гражданской авиации.

С.Шойгу отметил, что успешно реализуются мероприятия по импортозамещению элементов этого двигателя украинского производства. Уже отремонтированы и поставлены в эксплуатацию 49 двигателей,

"В настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т для этих самолетов, начало которого намечено на четвертый квартал 2027 года", – сказал министр.

С.Шойгу также отметил, что для группировки ВКС РФ, задействованной в специальной военной операции, обеспечен необходимый уровень летной годности.

"Достигнутые мощности предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации обеспечивают необходимый уровень летной годности группировки Воздушно-космических сил, задействованной в специальной военной операции", – сказал С.Шойгу.

Министр подчеркнул, что по итогам 2023 года ОДК в полном объеме выполнила задания гособоронзаказа и обеспечила опережающую отгрузку части продукции по планам на 2024 год.

По его словам, сегодня конструкторские службы совершенствуют технические и ресурсные характеристики российских двигателей, используя только отечественные материалы.

Кроме того, предприятиями ОДК проводятся комплексные испытания гибридных силовых установок, которые позволят снизить вредные выбросы и существенно повысить топливную эффективность и безопасность эксплуатации летательных аппаратов, добавил глава военного ведомства.

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Ан-124
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