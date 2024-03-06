Rheinmetall поставит боеприпасы для РСЗО европейскому заказчику

РСЗО Elbit ATMOS c ПУ PULS на грузовике Scania. Здесь показано компоновка двух блоков по четыре ракеты.

ЦАМТО, 5 марта. Компания Rheinmetall объявила о подписании с неназванным европейским заказчиком – членом НАТО контракта на поставку боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Работы должны быть выполнены с 2024 по 2027 гг.

Стоимость заказа, который был получен в декабре 2023 года, превышает 300 млн. евро (без НДС). Испанская дочерняя компания Rheinmetall, Rheinmetall Expal Munitions, будет отвечать за производство и поставку ракет, максимальная дальность полета которых составляет 300 км. В заказ также включены дополнительные услуги и другие системы.

Это первый полученный компанией Rheinmetall заказ в области реактивной артиллерии, подтверждающий недавнее решение о стратегическом расширении портфеля предлагаемой продукции. Недавно, 12 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц принял участие в состоявшейся в Унтерлюссе (Нижняя Саксония) церемонии закладки фундамента нового предприятия по производству взрывчатых веществ, артиллерийских боеприпасов и компонентов для РСЗО.

Компания Rheinmetall является одним из ведущих мировых поставщиков в области артиллерийских систем, 120-мм танковых боеприпасов, зенитной артиллерии и боеприпасов среднего калибра. С момента своего основания более 125 лет назад компания также поставляет стволы для крупнокалиберных орудий. Rheinmetall поставляет широкий спектр боеприпасов различных типов и калибров.

После начала конфликта на Украине компания Rheinmetall получила заказы на сумму несколько миллиардов евро, предусматривающие поставку боеприпасов для ВС Украины, а также восполнение запасов европейских стран, которые передали снаряды ВСУ в рамках программ помощи.

Комментарий ЦАМТО:

Исходя из озвученных характеристик заказанных боеприпасов и компании-подрядчика, можно предположить, что речь идет о поставке ракет в рамках контракта на закупку РСЗО PULS компании Elbit Systems для СВ Испании.

В декабре 2023 года Министерство обороны Испании присудило консорциуму компаний Escribano Mechanical & Engineering и Rheinmetall Expal Munitions контракт общей стоимостью 697,5 млн. евро на поставку СВ Испании новых РСЗО и боеприпасов для них. Для оснащения установок были выбраны три типа боеприпасов: 122-мм управляемые РС Accular, 306-мм тактические ракеты EXTRA и 370-мм ОТР Predator Hawk. Дальность пуска последних составляет 300 км. Вероятно, Rheinmetall Expal Munitions займется их производством.