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"Грузоподъемность и простота". Шойгу рассказал о разработке нового самолета

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Шойгу: опытный образец самолета Ил-212 планируется создать в 2026 году

МОСКВА, 5 марта/ Радио Sputnik. Объединенная авиастроительная корпорация приступила к разработке технического проекта легкого военно-транспортного самолета Ил-212 с турбореактивными двигателями ПД-8, изготовление опытного образца которого запланировано на конец 2026 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72. Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания", – сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По его словам, самолет сможет взлетать и приземляться на грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ан-72
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Шойгу Сергей
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