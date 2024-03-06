"Грузоподъемность и простота". Шойгу рассказал о разработке нового самолета

Шойгу: опытный образец самолета Ил-212 планируется создать в 2026 году

МОСКВА, 5 марта/ Радио Sputnik. Объединенная авиастроительная корпорация приступила к разработке технического проекта легкого военно-транспортного самолета Ил-212 с турбореактивными двигателями ПД-8, изготовление опытного образца которого запланировано на конец 2026 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72. Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания", – сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По его словам, самолет сможет взлетать и приземляться на грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт.